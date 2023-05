Takie skrzyżowanie nie odwołuje znaków zakazu. Kierowcy o tym nie wiedzą

O praktycznym znaczeniu przepisów drogowych opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Znaki zakazu odgrywają różne role podczas kształtowania zasad ruchu drogowego. Czasami wyznaczają ograniczenie prędkości, czasami wskazują na niedozwolone manewry, a czasami zabraniają parkowania czy postoju. W większości przypadków mają jedną rzecz wspólną. Chodzi o miejsce ich obowiązywania.

Znaki zakazu a skrzyżowanie. Definicja skrzyżowania jest ważna

Zakaz wyrażony przez znak zakazu obowiązuje na odcinku od miejsca jego ustawienia do miejsca jego odwołania lub najbliższego skrzyżowania. To jest jakby oczywiste dla wielu kierowców. Mniej oczywiste jest jednak to, czym tak właściwie jest skrzyżowanie. Nieprawidłowa interpretacja tego terminu może sprawić, że choć np. ograniczenie prędkości nadal obowiązuje, kierujący mylnie odczyta jego odwołanie. W efekcie nieświadomie popełni wykroczenie polegające na zbyt szybkiej jeździe i może ponieść za nie karę. Błędne rozumienie przepisów nie stanie się bowiem żadną okolicznością łagodzącą dla funkcjonariuszy. Z tego powodu nie odstąpią od wystawienia mandatu karnego.

Jakie znaki zakazu są odwoływane przez skrzyżowanie? Mowa o znaku B-25 "Zakaz wyprzedzania", B-26 "Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe", B-29 "Zakaz używania sygnałów dźwiękowych", B-33 "Ograniczenie prędkości", B-35 "Zakaz postoju", B-36 "Zakaz zatrzymywania się", B-37 "Zakaz postoju w dni nieparzyste" i B-38 "Zakaz postoju w dni parzyste".

Czym jest, a czym nie jest skrzyżowanie?

Czym zatem jest skrzyżowanie? Definicję tą przywołuje art. 2 pkt 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mówi on o tym, że skrzyżowanie to "część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną". Najważniejsze są tu dwie kategorie. Mowa o drodze gruntowej (czyli takiej, która nie ma nawierzchni asfaltowej lub betonowej) i drodze wewnętrznej. Droga wewnętrzna to według art. 8 par. 1 ustawy PoRD "drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym takiej drogi".

Kiedy zatem kierowca nie ma do czynienia ze skrzyżowaniem? W sytuacji, w której drogą krzyżuje się nie tylko z drogą o luźnej nawierzchni (np. prowadzącą przez pole czy las), ale także z wjazdem na prywatną posesję, parking przed marketem czy parking przed blokiem. I to nawet w sytuacji, w której takie obiekty są oznaczone jako strefa zamieszkania czy strefa ruchu. Takie miejsca znaków zakazu nie odwołują.

To nie było skrzyżowanie! Mandat za znak zakazu wynosi wtedy...

