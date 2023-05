Czy można wyprzedzać prawym pasem? Odpowiedź nie jest tak oczywista, jak myślisz

O podstawowych zasadach ruchu drogowego opowiadamy także w serii poradników publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Wyprzedzanie to temat-rzeka! Szczególnie gdy mówimy o wyprzedzaniu prawą stroną. Polskie przepisy są w tym zakresie dość mocno skomplikowane. Postanowiliśmy je zatem przypomnieć kolejny raz. Szczególnie że okazja ku temu jest wyśmienita. Do końca zbliża się bowiem faza wyjazdów majówkowych. Kierowcy powracający do domu z pewnością wykorzystają tę wiedzę w praktyce.

Kiedy można wyprzedzać z prawej strony?

Kwestię wyprzedzania z prawej strony omawia art. 24 ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kiedy przepisy pozwalają zatem na wykonanie takiego manewru? Konieczne jest wystąpienie jednego generalnego i dwóch potencjalnych wymogów. Kierujący powinien pamiętać o tym, że:

Wyprzedzanie z prawej strony jest możliwe tylko w przypadku jezdni z wyznaczonymi pasami ruchu. Jeżeli pasy ruchu wyznaczone nie są, ale jezdnia jest szeroka, wyprzedzać z prawej strony nie można. To wymóg podstawowy. Możliwość wyprzedzenia z prawej strony zależy też od typu drogi. Możliwe jest na jezdni jednokierunkowej oznaczonej tablicą D-3 lub dwukierunkowej – ale wtedy, gdy w terenie zabudowanym ma co najmniej dwa, a poza nim trzy pasy ruchu przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku. To właśnie dwa warunki potencjalne.

Oczywiście przepisy przewidują też pewne wyjątki. Dla przykładu, nawet pomimo spełnienia powyższych wymogów, wyprzedzić nie można pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym czy żadnego pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych lub skrzyżowania, na którym ruch nie jest regulowany (a więc nie ma sygnalizacji świetlnej).

Wyprzedzanie z prawej strony. Scenariusze drogowe

Powyższe definicje z praktycznego punktu widzenia nie zawsze mogą stanowić cenną wskazówkę. Aby zatem pokazać jak działają w praktyce, przedstawiamy kilka scenariuszy drogowych. Na ich podstawie omówimy działanie ustawy.

Kierowca jedzie szerszą, miejską arterią. Ta ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W takim przypadku wyprzedzanie z prawej strony jest możliwe i to bez znaku D-3 "Droga jednokierunkowa".

Kierowca wjeżdża na obwodnicę miasta. Ta ma dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Tyle że przy wjeździe stoi znak D-43 "Koniec obszaru zabudowanego", ale też znak D-3 "Droga jednokierunkowa". Zatem choć szlak ma tylko dwa pasy ruchu, w jego przypadku wyprzedzać z prawej strony można.

Kierowca jedzie autostradą. Ta ma dwa pasy ruchu w każdym z kierunków. Tu niestety wyprzedzać z prawej strony nie można. Autostrada jest bowiem znakowana tablicą C-5 "Nakaz jazdy prosto", a nie D-3 "Droga jednokierunkowa". Wyprzedzanie z prawej staje się możliwe dopiero wtedy, gdy droga rozszerzy się do trzech pasów ruchu.

Wyprzedzanie z prawej strony to kosztowna przyjemność...

W sytuacji, w której podczas wyprzedzania prawym pasem kierujący złamie powyższe zasady, popełni wykroczenie. To zostało obwarowane 1000-złotowym mandatem. Sankcją jest także dopisanie do konta kierującego 8 punktów karnych. Warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. W przypadku wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony działa również zasada warunków recydywy. To oznacza, że gdy będzie to drugie poważne wykroczenie kierującego w ciągu ostatnich dwóch lat, otrzyma on karę podwójną. Na bloczku mandatowym pojawi się zatem nie 1000, a 2000 zł.