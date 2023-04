Złap za klamkę zanim odejdziesz od auta. Tak dla pewności. Pokrzyżuj plany złodziejom

Kolejne porady związane z bezpiecznym podróżowaniem samochodem znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Automatyzacja. To idealne słowo, które pasuje do wielu naszych zachowań. Dziś mamy idealny przykład motoryzacyjny. Kierowca wysiada z auta, naciska pilota zamykającego drzwi i odchodzi. Jest w końcu pewien, że auto zablokowało zamki, a jego zawartości nic nie grozi. Tyle że złodzieje są sprytniejsi. Jasno pokazał to przykład z częstochowskiego odcinka A1.

Zobacz wideo Pościg za skradzionym SUV-em. Auto rozbite, złodzieje złapani

Siedzieli i czekali na ofiarę na MOP-ie pod Częstochową

Sytuację opisała redakcja serwisu czestochowa.naszemiasto.pl. Na parkingu na MOP-ie stała zaparkowana honda civic. W jej wnętrzu siedziało dwóch mężczyzn – byli to Gruzini. Obok japońskiego hatchbacka zaparkował volkswagen passat. Jego kierowca wysiadł, nacisnął przycisk na pilocie i poszedł. Być może do toalety. Wtedy jeden z mężczyzn wysiadł z hondy, otworzył drzwi w passacie i zaczął przeglądać rzeczy pozostawione w pojeździe. Jak to możliwe? Pasażerowie civica mieli urządzenie zagłuszające sygnał pilota. Kierowca volkswagena nacisnął zatem przycisk na pilocie, ale drzwi w pojeździe nie zablokowały się. Sygnał pilota nie dotarł bowiem do sterownika w aucie.

Ta sytuacja zakończyła się dobrze. Widzieli ją bowiem policjanci. Momentalnie wkroczyli do akcji, zatrzymali mężczyzn i z uwagi na dość oczywisty charakter sprawy, prokuratura szybko zajęła się sprawą. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia. A kierowca passata może mówić o ogromnym szczęściu. Szczęściu, które wiele innych osób nie miało. Okazuje się bowiem, że sprytni złodzieje prawdopodobnie grasowali nie tylko na MOP-ie pod Częstochową, ale także na innych parkingach przy autostradach w kraju.

Złap za klamkę. To potrwa sekundę. Ta sekund pokrzyżuje plany złodziejom

Sposoby złodziej stają się coraz bardziej sprytne. I coraz mocniej wykorzystują nasze przyzwyczajenia oraz niedopatrzenia. Tak, naciskając przycisk na pilocie centralnego zamka nie macie prawa podejrzewać, że auto nie zamknęło się. Mimo wszystko dla pewności to akurat warto sprawdzić. Naciśnijcie przycisk i złapcie za klamkę. Sprawdźcie czy drzwi rzeczywiście zostały zaryglowane. To skutecznie pokrzyżuje plany złodziejom. Nieco łatwiej mają kierowcy posiadający samochód wyposażony w system bezkluczykowy, który automatycznie rygluje zamki po odejściu od auta. W takim przypadku blokowaniu zamków towarzyszy charakterystyczny dźwięk przypominający alarm. Warto nasłuchiwać czy się pojawił.

Upewnienie się, że drzwi w aucie zostały zaryglowane, zajmie kilka sekund. To zatem żadna strata. W ten sposób oszczędzicie sobie jednak wielu kłopotów. Bo choć utrata kilkuset złotych, dokumentów czy telefonu nie będzie dobijająca finansowo, stracicie bardzo dużo czasu. Na zgłoszenie sprawy na policji, na odzyskanie dowodu osobistego czy uzyskanie duplikatu karty sim.