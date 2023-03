Ceny za przejazd autostradą A4 wzrosną dla wszystkich kategorii pojazdów. Od poniedziałku kierowcy samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony rozliczający się metodą tradycyjną, czyli na bramkach autostradowych, zapłacą 15 zł, czyli o dwa złote więcej niż do tej pory. Motocykliści zapłacą 7 zamiast 6 zł, pojazdy kategorii 2 i 3 po 27 zł zamiast 24 zł, a pojazdy kategorii 4 i 5 po 46 zł (o 6 zł więcej niż do tej pory).

Zarządca autostrady informuje jednak, że niektórzy mogą uniknąć podwyżki. Wystarczy skorzystać z płatności automatycznych: urządzenia A4Go lub tzw. videotollingu.

Najprostszym wyjściem będzie instalacja na telefonie aplikacji. Kierowcy mogą wybierać operatora. Aktualnie na A4 można płacić za pomocą: Autopay, SkyCash, IKO, mPay. Wspomniane aplikacje powiązane są też z kartami ORLEN Flota, z bankowością internetową, a także m.in. z popularną wśród kierowców aplikacją Yanosik.

Drugą możliwością jest zamontowanie w aucie urządzenia A4Go. Zamówienie go nie jest co prawda skomplikowane i powinno zająć kilka minut, jednak to rozwiązanie stworzone jest raczej dla flot firmowych, a nie indywidualnych użytkowników.

Jak podkreśla rzecznik Stalexportu Autostrada Wielkopolska Rafał Czechowski, dzięki zmianie przyzwyczajeń kierowcy unikną podwyżek. Oczywiście tak będzie tylko w przypadku osób płacących do tej pory w formie tradycyjnej (na bramkach) i jadących wyłącznie autem osobowym lub dostawczym o dmc do 3,5 tony.

Niestety, kierowcy osobówek, którzy już wcześniej korzystali z tego rozwiązania, podwyżek nie unikną. Wcześniej płacili bowiem za przejazd 10 zł. Od poniedziałku 3 kwietnia zapłacą 13 zł. Kierowcy innych kategorii pojazdów nie dostaną już upustów.

Zarządzająca autostrady podaje na pocieszenie, że większa liczba osób płacących w formie automatycznej zwiększy przepustowość na punktach poboru opłat. Kierowcy samochodów ciężarowych, którzy wybierają metody automatyczne, podobnie jak kierowcy osobówek, zyskali już osobną bramkę.