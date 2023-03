Jerzy Stuhr dostał drugi wyrok. Został wydany w trybie nakazowym

Krakowski sąd wydał wyrok we wtorek, 28 marca. Jerzy Stuhr na mocy art. 86, par. 2 Kodeksu wykroczeń został ukarany grzywną w wysokości 3 tys. złotych. Dodatkowo został obciążony kosztami postępowania (70 zł), a także musi uiścić 300 zł opłaty. Wyrok został wydany w trybie nakazowym i jest nieprawomocny. Poprzednio aktor odpowiadał w sprawie prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. 1 marca Sąd Rejonowy Kraków-Krowodrza ukarał go grzywną w wysokości 12 tys. złotych oraz trzyletnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto Stuhr musiał wpłacić świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (6 tys. zł).

Potrącenie motocyklisty w Krakowie

Problemy Jerzego Stuhra zaczęły się w połowie października zeszłego roku. Wówczas potrącił on na al. Mickiewicza w Krakowie 44-letniego motocyklistę. Co więcej, nie zatrzymał się, tylko pojechał dalej. Jak tłumaczył policjantom, nie zauważył, że doprowadził do kolizji. Badanie alkomatem wykazało, że w jego organizmie znajdowało się 0,7 promila alkoholu.

Sprawę wkrótce przekazano do sądu. Stuhr przyznał się do winy. Jak tłumaczył, ok. trzy godziny przed kolizją wypił trzy lub cztery lampki wina do obiadu. Nie zamierzał tego dnia wychodzić z domu, ale zadzwonił do niego dziennikarz, z którym był umówiony na wywiad. Czuł się dobrze i w przekonaniu, że w jego organizmie nie ma alkoholu, postanowił zjawić się na spotkaniu. Dodał także, że prawo jazdy ma od ponad 50 lat i jeszcze nigdy nie miał wypadku ani kolizji. Podkreślił, że nigdy wcześniej nie prowadził pod wpływem alkoholu i żałuje, że doszło do tego zdarzenia.

Czym jest tryb nakazowy?

Drugi wyrok został wydany w trybie nakazowym. Zgodnie z art. Art. 93 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, sąd na posiedzeniu może wydać wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia, w których wystarczające jest wymierzenie nagany, grzywny albo kary ograniczenia wolności. Sąd orzeka bez udziału stron. Orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Wydając wyrok nakazowy, sąd uznaje za ujawnione dowody dołączone do wniosku o ukaranie.

