Cały rok na zimówkach - co grozi kierowcy? Nawet utrata dowodu

Kierowcy w Polsce są specjalistami eksploatacyjnej racjonalizacji. Przykład? Zimą warunki drogowe potrafią być tragiczne. Opony zimowe stanowią zatem must have. Ale skoro ogumienie takie sprawdza się w czasie mrozów i lodu, to musi się także sprawdzić w czasie wysokich temperatur i słonecznych dni. Ma przecież wtedy zdecydowanie łatwiej. W efekcie zimówki często są czymś na kształt budżetowych opon wielosezonowych.

Opony zimowe latem to nie jest dobry pomysł

Zasadnicze pytanie brzmi: czy taki pomysł jest dobry? Specjaliści nie mają żadnych wątpliwości. Bez wątpienia nie! I decyduje o tym tak naprawdę kilka kluczowych powodów. Pamiętajcie o tym że:

guma użyta do budowy opony zimowej jest miękka. W wysokich temperaturach staje się wręcz klejąca. To oznacza nie ścieranie, a dosłownie znikanie bieżnika. Przy intensywnej jeździe już po jednym sezonie bieżnik może wykazać zużycie graniczne. Opony będą do wyrzucenia.

miękka opona zimowa nie gwarantuje nadwoziu takiej stabilności. To może się mocniej wychylać na boki w czasie pokonywania zakrętów.

bieżnik opony zimowej nie jest dostosowany do wyzwań letnich. Skutek? Zdecydowanie gorzej trzyma auto w zakręcie (pojawia się podsterowność), wydłuża drogę hamowania, a do tego nie jest odporny na działanie efektu aquaplaningu. Podczas intensywnych opadów deszczu zimówka może prowokować poślizgi.

Kiedy zmienić opony z zimowych na letnie? Specjaliści z rynku oponiarskiego wskazują, że granicą bezpieczeństwa jest 7 stopni Celsjusza. Taka temperatura powinna się utrzymywać w ciągu dnia przez kilka dni z rzędu.

Kiedy kierowca dostanie mandat za zimówki latem?

Specjaliści, specjalistami. Warto się jednak zastanowić nad tym, co w tym przypadku mówią przepisy. A te standardowo milczą. Prawo o ruchu drogowym oraz zapisy dotyczące wymogów technicznych nie odnoszą się do kwestii ogumienia sezonowego. W skrócie, jazda na oponach zimowych latem czy nawet przez cały rok jest w pełni legalna. Nie da się dostać za nią mandatu. To jednak nie oznacza, że grzywna za ogumienie nie jest nigdy możliwa. Takie przypadki występują. Kierowca dostanie karę gdy:

policjant zauważy różne opony na przedniej lub tylnej osi,

wysokość bieżnika będzie niższa niż 1,6 mm,

funkcjonariusz zauważy na oponie uszkodzenia, pęknięcia lub rozerwania gumy,

opony będą wystawać poza obrys błotnika.

Ile wynosi mandat za złe opony w samochodzie?

Karę za złe opony ustanawia art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń. Ten przewiduje karę wynoszącą od 20 do 3000 zł. Co więcej, w razie wykrycia problemu z ogumieniem, policjanci z pewnością podejmą decyzję o odebraniu dowodu rejestracyjnego, a być może również wycofaniu pojazdu z ruchu. W razie wycofania auta z ruchu, konieczne będzie wezwanie na miejsce holownika lub lawety.