Od dzisiaj utrudnienia w ruchu na zakopiance. Potrwają 4 tygodnie

Utrudnienia w ruchu na zakopiance związane są z rozpoczęciem budowy wiaduktu w miejscowości Gaj. W przyszłości powstanie tam wielopoziomowe, bezkolizyjne skrzyżowanie.

W kierunku Zakopanego trasa zostanie zwężona do jednego pasa ruchu. Kierowcy zmierzający do Krakowa nie będą mieli jednak powodów do zmartwień — w tym kierunku organizacja ruchu pozostanie bez zmian.

Jak przekazał Moto.pl Kacper Michna, specjalista ds. komunikacji społecznej oddziału GDDKiA w Krakowie - "W trakcie robót ruch w kierunku zakopanego odbywać się będzie lewym pasem, a na odcinku będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km/h".

Utrudnienia potrwają przez najbliższe cztery tygodnie. Nie będą miały jednak stałego charakteru — zmiana w ruchu będzie obowiązywać cyklicznie od godz. 7:00 w poniedziałek do godz. 17:00 w czwartek. Jak dodał Michna - "W czwartki po południu będzie przywracana dotychczasowa organizacja ruchu. Będzie ona obowiązywała w piątki i w weekendy, czyli w okresie większego ruchu pojazdów. W poniedziałki rano jezdnia będzie ponownie zwężana do jednego pasa".

Jutro początek prac w Myślenicach

To nie jedyna nieprzyjemna niespodzianka, na którą będą mogli natrafić kierowcy na zakopiance. Już jutro (14.03) w Myślenicach (ok. 20 km od miejscowości Gaj) rozpoczną się prace związane z remontem muru oporowego. Uzupełnione zostaną ubytki w betonie, a metalowe balustrady wymienione na nowe.

Oba pasy ruchu w kierunku Zakopanego (na odcinku od wyjazdu z ul. Daszyńskiego do początku drogi ekspresowej S7), zostaną zwężone. Warto zaznaczyć, że z lewego pasa nie będą mogły korzystać ciężarówki i pojazdy szersze niż 2,2 m. Ponadto wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h. Utrudnienia potrwają do 24 lipca.

