Okres w moim życiu. Na Moto.pl ta akcja nie dotyczy tylko dziewięciu mln kierowczyń

Odwstydzamy okres, bo jest on naturalną częścią życia kobiety – jak spanie i jedzenie. Rozmawiamy o nim po koleżeńsku, żeby menstruacja przestała być tabu. Badania pokazują, że okres znacząco wpływa na życie społeczne i ekonomiczne kobiet. Jedna na pięć ankietowanych Polek przyznała, że ma utrudniony dostęp do środków higienicznych

- czytamy na stronie okreswmoimzyciu.gazeta.pl. To ostatnie mieliśmy okazję sprawdzić sami. Ruszyliśmy w trasę po Polsce, zahaczając o wszystkie MOP-y i stacje benzynowe po drodze. Myślicie, że kupno podpasek albo tamponów to taka prosta sprawa? Możecie się zdziwić, jak trudne i stresujące zadanie dla kierowczyni może to być. Na szczęście „może", ale nie musi, o czym przeczytacie już w ten weekend.

REKLAMA

Jednak dzisiaj, w Dzień Kobiet, chcemy oddać głos organizatorom i bohaterkom akcji „Okres w moim życiu". Nasz materiał znajdziecie na Moto.pl i Gazecie.pl za kilka dni.

"Okres w moim życiu". Był, jest lub będzie. Pożegnajmy wstyd i zadbajmy o dostęp do środków higienicznych [O AKCJI]

Okres w moim życiu. Że trzeba działać, pokazują liczby

W mediach motoryzacyjnych uwielbiamy liczby wszelkiej maści. Ekscytujemy się mocą, porównujemy dziesiąte sekundy w czasie przyspieszenia do pierwszej setki, kłócimy o złotówki w cennikach, debatujemy o podwyżkach mandatów, ekscytujemy procentami spadków lub wzrostów sprzedaży danych firm, a teraz liczymy każdy kilometr zasięgu samochodów elektrycznych.

To co powiecie o liczbach związanych z okresem?

42 proc. kobiet przyznaje, że w ich domach nie rozmawia się o okresie,

32 proc. kobiet nie akceptuje własnej miesiączki,

27 proc. kobiet przyznaje, że okres uniemożliwia normalne funkcjonowanie społeczne,

24 proc. kobiet uznaje okres za coś brudnego,

23 proc. kobiet deklaruje, że rozmowa o miesiączce jest krępująca,

21 proc. ankietowanych wierzy, że podczas okresu nie można piec ciast i kisić ogórków,

18 proc. kobiet ma problem z dostępem do wysokiej jakości środków higienicznych.

Jeśli właśnie wzruszyliście ramionami, bo uważacie, że dotyczy to tylko kierowczyń i naszych czytelniczek, ale was – akurat nie, to mamy nadzieję, że nasza akcja otworzy wam oczy. O okresie muszą swobodnie i bez skrępowania rozmawiać wszyscy.

Na Moto.pl często podkreślamy, że na drodze wszyscy, kierowcy, motocykliści, rowerzyści i piesi, mamy wspólny cel i powinniśmy wszyscy współpracować. Dotrzeć bezpiecznie do domu. W tym przypadku to komfortowe życie każdego dnia.

Okres nie powinien zawstydzać i ograniczać. Nikogo w żaden sposób.

Zobacz wideo Jak mężczyźni kupują podpaski i tampony? "Zawsze jak poproszę ojczyma, to nie ma z tym problemu"

Jak rozmawiać o okresie?

Do rozmów zaprosiliśmy znane i lubiane kobiety ze świata sportu i sztuki. Rozmawiamy bez wstydu o naturalnym okresie życia każdej z nas – pierwszej miesiączce, relacji z rodzicami, szkolnych przygodach, zawodowych doświadczeniach. To choćby słynna aktorka Katarzyna Figura:

Nasze koleżanki porozmawiały też m.in. z Young Leosią, raperką i producentką, znaną znakomicie młodemu pokoleniu:

Ale nie tylko. Wywiadów udzieliły nam także dziennikarka Agata Młynarska, zawodniczka MMA Karolina Brzuszczyńska, aktorka Anita Sokołowska, aktorka Aleksandra Hamkało, artystka burleski Betty Q oraz modelka i aktywistka Martyna Kaczmarek. Wszystkie rozmowy znajdziecie na okreswmoimzyciu.gazeta.pl.

Okres zalał wielkie miasta. O co chodzi w różowych plakatach? fot. materiały redakcyjne

Okres w moim życiu ma nie tylko odwstydzać okres. Mamy jeszcze jeden cel

Chcemy darmowego dostępu do środków higieny osobistej w polskich szkołach i placówkach. Nie dziwi nas widok papieru toaletowego w łazience – dlaczego jest inaczej w przypadku podpasek i tamponów?

Liczymy, że dołączycie się do nas wszyscy. Nasze czytelniczki i nasi czytelnicy.

"Okres w moim życiu" to kampania społeczna zorganizowana przez Gazeta.pl i inicjatywę TakDlaPodpasek.pl, realizowaną przez Okresową Koalicję i Kulczyk Foundation. Apelując o darmowe podpaski w szkołach, rozmawiamy z kobietami o akceptacji własnego ciała, dostępie do środków higienicznych i o tym, jak okres wpływa na ich życie zawodowe.