Czy nagranie z samochodowej kamerki może być dowodem w sądzie? Sądy mają jasne zdanie

O praktycznych aspektach eksploatacji samochodów szerzej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Kamerki samochodowe zyskują w Polsce na popularności. Jadąc w mieście czy trasie w wielu autach można zauważyć niewielkie "oczy", które obserwują drogę zza przedniej szyby. Rejestrowanie przejazdu ma jedną funkcję. Chodzi o to, aby w razie pojawienia się sytuacji problemowej (np. kolizji), łatwiej było rozstrzygnąć winę lub niewinność kierującego.

Zobacz wideo Kierowca w ciągu dwóch godzin wpadł dwa razy po pijanemu

Czy nagranie z kamerki może stanowić dowód? Dla policji tak!

Na logię sprawa wydaje się jasna. Kamerka rejestruje obraz sytuacji, może zatem stanowić dowód w postępowaniu policyjnym lub podczas ewentualnego procesu sądowego. Może świadczyć o winie za kolizję, niepopełnieniu wykroczenia czy stanowić dowód w razie przestępstwa. Tyle że logika nie zawsze ma wiele wspólnego z przepisami. Zastanówmy się zatem czy nagranie z takiej kamerki rzeczywiście może stanowić dowód w sprawie.

Wiele wskazuje na to, że tak. Sami policjanci zachęcają kierowców do montowania kamerek samochodowych. Tak dla własnego bezpieczeństwa. I chętnie wspierają się nagraniami z rejestratora podczas rozstrzygania winy o wykroczeniach. To raz. Dwa filmiki mogą stanowić powód wszczęcia postępowania w stosunku np. do pirata drogowego i stać się podstawą jego ukarania. Funkcjonariusze uruchomili nawet dedykowaną im skrzynkę o nazwie Stop Agresji Drogowej, służącą do zgłaszania takich przypadków.

Prawie 100 mln zł. Tyle kary (tak, KARY!) można dostać za kamerkę w Niemczech

Nagranie musi spełnić pewne warunki. Wtedy sędzia dopuści je jako dowód

Identyczną drogą może pójść sąd. Może! Bo tak naprawdę to w dużej mierze od decyzji sędziego i konkretnego przypadku zależy to, czy dowód z kamerki zostanie dopuszczony. Nagranie musi spełnić tak naprawdę trzy kryteria, aby tak właśnie się stało. Powinno:

być dostarczone na oryginalnym nośniku, a więc np. na karcie pamięci, na której rejestrator je zapisał. Nie może być przegrywane na inny nośnik. Stronom postępowania można dostarczyć nagranie przegrane na inne karty pamięci lub płytę CD.

być dostarczone w wersji oryginalnej. Nie może być zatem przycięte czy modyfikowane w żaden sposób.

być w pełni czytelne. Musi pozwalać na identyfikację pojazdów po numerach rejestracyjnych, osób biorących udział w zdarzeniu, miejsca zdarzenia po charakterystycznych obiektach przy drodze lub danych lokalizacyjnych czy daty i godziny zdarzenia.

Dowód z nagrania z kamerki w sądzie. Przygotuj się wcześniej

W skrócie, aby nagranie z kamerki samochodowej mogło się stać dowodem w sprawie, kierujący musi przede wszystkim kupić taki rejestrator, który oferuje maksymalnie wysoką jakość obrazu. I to w zróżnicowanych warunkach. Przecież nie każdy dzień w Polsce jest ładny i słoneczny. Pojazdu poruszają się również w czasie opadów deszcz i śniegu czy w nocy. Po drugie kierujący musi pamiętać o tym, aby zapisać nagranie na karcie włożonej do rejestratora, a następnie wyjąć ją i nie modyfikować. Tylko w takim przypadku sąd dopuści dowód.