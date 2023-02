Policja ma nowe radiowozy do przewozu psów. Kosztowały 2,5 mln złotych

W środę 22 lutego przed Komisariatem Policji Toruń-Rubinkowo odbyła się uroczystość odbioru dziewięciu nowych pojazdów, specjalnie zaprojektowanych z myślą o potrzebach czworonogów. Auta trafiły na wyposażenie przewodników psów służbowych z garnizonu kujawsko-pomorskiego.

Busy mają wpłynąć na poprawę warunków, w jakich przewożeni są czworonożni funkcjonariusze. Zwierzęta towarzyszące mundurowym w pracy, pomagają m.in. w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom województwa.

Pięć aut to oznakowane Fordy Tourneo Custom, przystosowane do jednorazowego przewozu czterech psów służbowych oraz pięciu policjantów. Łączna wartość tych pojazdów wyniosła 1 113 500 zł. Cztery auta to nieoznakowane Volkswageny Transportery, przystosowane do jednorazowego przewozu czterech funkcjonariuszy oraz dwóch psów służbowych. Łączna wartość tych pojazdów wyniosła 1 524 000 zł. Wszystkie pojazdy są napędzane silnikami wysokoprężnymi.

Zakup radiowozów za kwotę ponad 2,5 mln złotych, był możliwy dzięki środkom pochodzącym z budżetu polskiej Policji oraz dofinansowaniu w kwocie 650 tys. złotych, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Radiowozy trafią do komend miejskich i powiatowych w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Tucholi oraz Rypinie. W garnizonie kujawsko-pomorskiej służy obecnie 80 psów, którymi opiekuje się 50 policjantów przewodników. Są to psy: patrolowo-tropiące, patrolowe, tropiące, do wyszukiwania zwłok ludzkich, zapachów narkotyków i zapachów materiałów wybuchowych.

