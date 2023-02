Ciężarówka spadła z 15-metrowego wiaduktu. To cud, że nikt nie zginął [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Do zdarzenia doszło 8 lutego na łącznicy autostrady A6 między miejscowościami Ceva i Millesimo (prowincja Roccavignale, region Piemont). Ciężarówka przewożąca makulaturę wypadła z jezdni na ostrym łuku wiaduktu, spadając z wysokości ok. 15 metrów bezpośrednio na stanowisko pracy ekipy remontowej prowadzącej prace przy jednym ze słupów wsporczych.

OFERTY AVANTI24.PL: Modowe inspiracje znajdziesz na Avanti24.pl

Na miejscu wypadku natychmiast zjawiły się służby ratunkowe. Dzięki strażakom z lokalnej jednostki udało się wydobyć zakleszczonego w kabinie 47-letniego kierowcę. Mieszkający na stałe w Lombardii obywatel Rumunii z rozległymi obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala Santa Corona w miejscowości Pietra Ligure. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Co do robotników, jedynie szczęśliwy zbieg okoliczności uchronił ich przed śmiercią - w momencie wypadku byli na przerwie obiadowej.

W sprawie nadal toczone jest śledztwo, które pozwoli wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika jednak, że do wypadku najprawdopodobniej doprowadził wystrzał opony. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, a załadowany po brzegi kontener przeważył rozpędzony zestaw.

Nie można jednak wykluczyć nadmiernej prędkości. Na podstawie zamieszczonego powyżej nagrania, którego tempo odtwarzania zostało odpowiednio zmodyfikowane, trudno jednoznacznie wyrokować, czy szofer rzeczywiście jechał za szybko. Aktualnie brakuje także potwierdzonych informacji dotyczących trzeźwości szofera w momencie wypadku.

OFERTY AVANTI24.PL: Z Cardio Bunny zadasz szyku nie tylko na siłowni. Wybieramy wygodne i megakobiece ubrania, które sprzyjają sylwetce