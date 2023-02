Narodziny w Suzuki Swift. Teraz dziadek musi oddać auto

27 grudnia 2022 roku urodził się nowy fan Suzuki. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczył w życiu, było wnętrze miejskiego modelu Swift. Chodzi o samochód, który należy do szczęśliwego dziadka Tadeusza Noworyty. Niezawodne japońskie auto w ostatniej chwili zastąpiło zepsuty samochód rodziców, ale nie zdążyło dowieźć ich do szpitala. Dzięki temu możemy opisać historię nietypowych narodzin.

Dzień narodzin wnuka jest dla każdego dziadka dniem szczególnym, ale nie dla każdego dziadka szczególny z tego powodu może być też samochód

– mówi Tadeusz Noworyta, szczęśliwy dziadek

Pan Tadeusz wspomina, że wszystko zaczęło się od telefonu zięcia: "Zadzwonił do mnie i zapytał, czy może przesiąść się do Suzuki Swifta babci, czyli mojej żony. Bez chwili wahania zgodziliśmy się, ale gdy tylko przesiedli się i ruszyli w dalszą podróż do szpitala, zaczął się poród. Zięć przesunął maksymalnie do tyłu przedni fotel pasażera, na którym siedziała ciężarna córka i… odebrał poród".

Taka przygoda wymaga szczęśliwego zakończenia. Miesiąc po narodzinach z dziadkiem Tadeuszem spotkała się delegacja polskiego oddziału koncernu, aby mu pogratulować. W jego głosie wciąż było słychać emocje: "Wnuk jest zdrowy, cudownie się rozwija i przyszedł na świat prawie w takich warunkach, jakie zaplanowała córka i zięć. Chcieli, żeby ich syn urodził się w jak najmniej stresujący sposób – miał być basen i niewielka liczba asystujących osób. Było wnętrze Swifta – choć niewielkie, to wystarczające na powitanie potomka – i asysta taty – śmieje się pan Tadeusz i dodaje – Przed porodem to Suzuki Swift było ulubionym samochodem mojej żony, ale teraz ta nasza "porodówka" na czterech kołach stała się czymś wyjątkowym dla naszej całej rodziny".

Kto wie, być może to pierwsze na świecie Suzuki Swift, w którym urodziło się dziecko, a bez wątpienia jedyne w Polsce. Szczęśliwym rodzicom i dziadkom życzmy, by ich potomek rozwijał się zdrowo.