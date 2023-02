Uprawnienia na prawo jazdy kat. B. Kierowcy nie wiedzą, jak są duże. A doszły nowe

O prawnych aspektach kierowania pojazdami szerzej opowiadamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Prawo jazdy kat. B jest kojarzone przede wszystkim z samochodami osobowymi. I tak, jest w tym dużo prawdy. Zdobywając je kierujący otrzymuje uprawnienia do prowadzenia hatchbacków, sedanów, kombi czy SUV-ów. Na tym jednak lista nie kończy się. Bo ustawa o kierujących pojazdami daje mu dużo większe możliwości. Tyle że nie każdy kierowca zdaje sobie z tego sprawę.

Uprawnienia prawa jazdy kat. B. Lista podstawowa

W art. 6 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy wyszczególniona jest taka lista pojazdów:

pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t . To oznacza nie tylko pojazd osobowy, ale także pick-up`y, kampery czy dostawcze vany. Tu warunek jest jeden – DMC wpisane do dowodu rejestracyjnego nie może być wyższe niż 3,5 tony.

. To oznacza nie tylko pojazd osobowy, ale także pick-up`y, kampery czy dostawcze vany. Tu warunek jest jeden – DMC wpisane do dowodu rejestracyjnego nie może być wyższe niż 3,5 tony. zespół pojazdów – składający się z pojazdu samochodowego o DMC do 3,5 tony i przyczepy lekkiej lub przyczepy innej niż lekkiej, ale wtedy DMC całego zespołu pojazdów nie może przekraczać 3,5 tony.

– składający się z pojazdu samochodowego o DMC do 3,5 tony i przyczepy lekkiej lub przyczepy innej niż lekkiej, ale wtedy DMC całego zespołu pojazdów nie może przekraczać 3,5 tony. pojazdy ujęte w kategorii AM, czyli motorowery i czterokołowce lekkie.

Polskie prawo rozszerza uprawnienia prawa jazdy kat. B

Powyższa lista pojazdów stanowi niejako listę bazową i prawdopodobnie jest wynikiem europejskiej standaryzacji. Tyle że państwo polskie postanowiło rozszerzyć uprawnienia kierujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestię tą reguluje art. 6 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami. Ten rozszerza znaczenie kategorii B prawa jazdy na:

ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz zespół złożony z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, lub motocykl trójkołowym – tu pojawia się warunek dodatkowy. Kierujący musi mieć uprawnienia kat. B od co najmniej 3 lat.

pojazd samochodowy o DMC wynoszącym maksymalnie 4,25 tony – tu pojawiają się dwa warunki dodatkowe. Po pierwsze dotyczy to wyłącznie pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi – a więc elektrycznych i wodorowych. Po drugie kierujący musi mieć uprawnienia kat. B od co najmniej 2 lat.

Świadomość powyższych uprawnień wynikających z ustawy o kierujących pojazdami i prawa jazdy kategorii B są kluczowe. Mogą uchronić kierowcę przed poważnymi konsekwencjami. Prowadzenie zbyt ciężkiego pojazdu lub nie tej kategorii co trzeba, uruchamia bowiem art. 94 par. 1 i 3 ustawy Kodeks wykroczeń. Skutek? Kierujący dostanie mandat wynoszący minimum 1,5 tys. zł, a do tego jego sprawa trafi do sądu. Sędzia musi na mocy wyroku stwierdzić zakaz prowadzenia pojazdów. W skrócie, prowadzący obligatoryjnie straci prawo jazdy.