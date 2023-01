Złe opony, pajączek i światła. Za to policja zabiera kierowcom dowody rejestracyjne

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego za zły stan techniczny

Policjant ma prawo zatrzymać samochód do kontroli, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że stan techniczny auta nie pozwala na legalną jazdę. Takie podejrzenie występuje najczęściej w przypadku aut starych, które na pierwszy rzut oka mogą sugerować usterki mogące zagrażać bezpieczeństwu. Jak policjant może zweryfikować swoje podejrzenia?

Ma prawo wsiąść za kierownicę albo kazać kierowcy wykonać czynności, które ułatwią weryfikację stanu technicznego. Do poleceń trzeba się stosować.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego za pękniętą szybę

Pajączek na szybie, czyli drobne pęknięcie, które nie musi nawet ograniczać widoczności, również może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Ponadto w tym przypadku policjant każe odholować auto - nie wystawi pokwitowania, które umożliwi jazdę przez określony czas, pozwalający na usunięcie usterki. Owe pokwitowanie otrzymują tylko ci kierowcy, którym zatrzymano dowód rejestracyjny z niezagrażającego bezpieczeństwu powodu. Pęknięcie szyby (nawet nieduże) nie kwalifikuje się do takich usterek. Trzeba pamiętać, że ruchy karoserii podczas jazdy powodują pogłębianie się pęknięcia, dlatego policjant nie może pozwolić na kontynuowanie jazdy.

Dowód rejestracyjny można też stracić za zbyt ciemne szyby - przepisy dokładnie określają, na jaki poziom przyciemnienia i których szyb może sobie pozwolić kierowca.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez złe opony

Nie tylko zbyt płytki bieżnik opon może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Trzeba też pamiętać, że opony nie mogą wystawać poza obrys karoserii. To wiadomość szczególnie istotna dla fanów tuningu i offroadu. Opony mogą być przyczyną zatrzymania dowodu rejestracyjnego w jeszcze jednym przypadku.

Jeśli policjant w czasie kontroli stwierdzi, że na lewym i prawym kole jednej osi znajdują się różne rodzaje opon, będzie to dla niego podstawa do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Kierowca ma prawo korzystać z różnych opon na przedniej i tylnej osi, ale nie dla lewej i prawej opony tej samej osi. Dlaczego? Bo może to wpływać na zachowanie auta podczas jazdy. Ta zasada nie obowiązuje - co zrozumiałe - wyłącznie w przypadku kół dojazdowych.

Za co jeszcze można stracić dowód rejestracyjny

Wymienione przykłady utraty dowodu rejestracyjnego można podsumować listą składającą się z sześciu najważniejszych przyczyn: