Skarbówka dostała mobilny skaner RTG. MT1213DE wykryje w aucie prawie wszystko

Nowy mobilny skaner RTG trafił na służbę w Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Dla sprawnego działania KAS to na tyle ważny zakup, że w odbiorze urządzenia Nuctech MT1213DE brała udział wiceminister Anna Chałupa z Ministerstwa Finansów, zastępczyni Szefa KAS. Zakup skanera sfinansowano z budżetu państwa. To nie lada inwestycja - kosztował prawie 11,5 miliona złotych.

Nowy rentgen umożliwia kontrolę samochodów osobowych i ciężarowych, busów, autokarów oraz ładunków cargo. Więcej informacji z kraju znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Co potrafi Nuctech MT1213DE?

Urządzenie spełnia wymagania międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Wyposażone jest w wysokoenergetyczny akcelerator, który pozwala na skuteczną kontrolę pojazdów i towarów poza przejściami granicznymi np. w punktach MOP (Miejscach Obsługi Podróżnych) przy autostradach i drogach ekspresowych

- informuje podlaska skarbówka w oficjalnym komunikacie. Mobilny skaner RTG służy do prześwietlania samochodów i kontenerów. KAS podkreśla, że to skuteczne i bezinwazyjne narzędzie do walki z przemytem. Skaner ograniczy liczbę fizycznych kontroli pojazdów oraz przyspieszy weryfikację przewożonego towaru.

To pierwszy taki skaner na Podlasiu

Nuctech MT1213DE to pierwszy wielkogabarytowy skaner, który trafił do podlaskiej KAS. Funkcjonariusze korzystają już z:

sześciu stacjonarnych rentgenów działających na drogowych i kolejowych przejściach granicznych w Kuźnicy, Bobrownikach, Siemianówce i Połowcach,

dwóch mobilnych urządzeń do prześwietlania przesyłek

oraz systemu skanerów wykorzystywanych do kontroli bagaży w ruchu turystycznym w granicznych oddziałach celnych.

Mobilny skaner RTG ma znacznie ułatwić pracę KAS i zwiększyć skuteczność. Z perspektywy reszty Polski można go traktować jako ciekawostkę, ale województwo podlaskie bezpośrednio graniczy z Białorusią. To nie tylko wschodnia granica naszego kraju, ale też całej Unii Europejskiej. Przemyt w tym rejonie to poważny problem. Służby raz za razem informują o kolejnych zatrzymanych. Nuctech MT1213DE może się okazać nieoceniony.