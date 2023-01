Mały dom na kółkach. Ma składaną werandę i taras na dachu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Małe domy w ostatnich latach zyskują na popularności. Co jakiś czas można usłyszeć o kolejnym projekcie, który może spodobać się wielu osobom i nie ogranicza go mały metraż. Co jednak ważne, powstają na przyczepach, dzięki czemu można je zabrać w różne miejsca.

Kolejnym takim projektem jest Mountain XL od Comak Tiny Homes. Chociaż jest to mały dom, to zawiera wszystko to czego właściciel potrzebuje. Mountain XL znajduje się na niestandardowej przyczepie dwuosiowej i ma tylko 4,8 metra długości i 2,5 metra szerokości. To naprawdę kompaktowy dom, nawet jak na małe standardy.

Co jednak ciekawe, nie jest to ich najmniejszy dom w ofercie. Jak sama nazwa wskazuje, Mountain XL jest w rzeczywistości większą wersją oryginalnego modelu Mountain, który ma tylko 3,9 metra długości.

Dom łączy nowoczesność z rustykalnym klimatem i oferuje 10,2 m2 powierzchni mieszkalnej. Może to mało, ale ma bardzo przemyślany układ.

Z zewnątrz dom został pokryty cedrem i vinylem, co ma odzwierciedlać jego rustykalne, ale nowoczesne klimaty. Jest również weranda, którą można złożyć, gdy dom jest transportowany. Dzięki niemu długość zwiększa się o 1,5 m i powiększa salon. Co jednak ważne, może z werandy korzystać również podczas deszczu, gdyż taras na dachu służy również jako zadaszenie nad werandą.

Taras dachowy ma powierzchnię 4,6 m2. Aby tam się dostać należy wejść od tyłu lub przez świetlik, który znajduje się wewnątrz konstrukcji. Zmieści się tam nawet kanapa.

Wnętrze Mountain XL jest przytulne i wyposażone we wszystkie niezbędne rzeczy. Obok wejścia znajduje się miejsce, w którym można powiesić płaszcze i schować buty. Dalej jest drabina, która prowadzi na wyższy poziom. Drabinę można również schować, dzięki czemu uzyskuje się dodatkową przestrzeń.

Kuchnia znajduje się zaraz przy wejściu. Jest wyposażona w blaty z czarnego orzecha i żywicy epoksydowej. Posiada również kilka szafek i szuflad do przechowywania, małą lodówkę i zlewozmywak. Firma nie uwzględniła płyty kuchennej, ale klienci mogą wykorzystać przenośną.

Salon umiejscowiono z tyłu budynku. Znajduje się tam duża kanapa oraz szafki i półki. Można zwiększyć przestrzeń za pomocą przesuwnych drzwi, które otwierają się na wspomnianą werandę. Jest również miejsce na łazienkę, która mieści się po przeciwległej stronie.

W łazience znalazło się miejsce na prysznic ze ścianami z desek cedrowych, umywalkę, duże oświetlone lustro i standardową spłukiwaną toaletę. Dodatkowo posiada pełnowymiarową szafkę na przybory toaletowe i inne niezbędne przedmioty.

Nad kuchnią i łazienką znajduje się antresola, na której znajduje się łóżko mogące wygodnie pomieścić dwie osoby.

Inne funkcje zawarte w tym małym domu to ściemniane światła LED, klimatyzator i podgrzewacz wody. Klienci mogą również zamówić podgrzewane podłogi.

Niestety, Comak nie wspomniał o cenie Mountain XL. Warto jednak zauważyć, że oryginalna wersja (która nie ma tarasu na dachu ani składanej werandy) została sprzedana w zeszłym roku za 35.000 dolarów.