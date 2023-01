Dobra wiadomość dla turystów. Wakacje w Chorwacji łatwiejsze

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Chorwacja. Główny kierunek wakacyjny wielu Europejczyków, a głównie Polaków. I chociaż kraj ten jest członkiem Unii Europejskiej, to brakowało mu wielu elementów, dzięki, którym Europejczycy lubili podróżować po tej wspólnocie.

Jednak wszystko się zmienia. Od 1 stycznia podróż do Chorwacji samochodem lub statkiem z innych krajów jest prostsza. Otóż kraj ten na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej z 8 grudnia 2022 r., z pierwszym dniem obecnego roku przystąpił do strefy Schengen.

Podróżujący mogą zatem odetchnąć z ulgą, bo nie będą musieli już stać w kolejkach na granicy do kontroli. Jedynie zewnętrzne rubieże strefy Schengen, czyli granie z Serbią, Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą zachowają kontrole paszportowe.

Do tej pory trzeba było pokazywać paszport lub dowód osobisty, a teraz będzie można przejeżdżać spokojnie i bez zatrzymywania się. Jedyne miejsce, gdzie trzeba będzie się jeszcze legitymować to lotniska, gdzie okres przejściowy trwa do 26 marca tego roku.

Chorwacja rezygnuje z bramek na autostradach

Jednak wejście do strefy Schengen to nie jedyna nowość. Razem z 1 stycznia i nadejściem Nowego Roku, Chorwaci pożegnali swoją walutę, czyli kunę chorwacką. Na jej miejsce oczywiście weszło euro.

Odwiedzający nie będą musieli męczyć się z wymianą w kantorach na walutę, która nigdzie indziej nie jest obsługiwana. Teraz zapłaci się w euro zarówno w Austrii, jak i właśnie w Chorwacji.

Oczywiście tego typu zmiany mają tyle samo zwolenników, jak i przeciwników. Chorwaci obawiają się, że po wprowadzeniu nowej waluty staną się biedniejsi, bo ceny pójdą w górę. Jest to możliwe, co również odczują turyści.

Jedno jest pewne, nowe ułatwienia spodobają się odwiedzającym Chorwację, a dodatkowe koszty nie zrażą tych, którzy i tak planowali tam pojechać. Chociaż z drugiej strony mogą spowodować, że turystów będzie mniej. Czas pokaże, jak to będzie wyglądać i to już w najbliższe wakacje.