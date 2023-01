Tesla może być zadowolona. Rekordowy ostatni kwartał zeszłego roku

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Tesla miała wzloty i upadki. Jednak ostatni kwartał zeszłego roku może zaliczyć do udanych. Pokonała swój własny rekord z III kwartału zeszłego roku.

Firma podała do publicznej wiadomości, ile udało im się wyprodukować i dostarczyć ich samochodów. W sumie dostarczyła 405.278 samochodów, co jest najlepszym wynikiem w historii firmy. Poprzedni rekord ustanowiono w III kwartale, który wynosił 343.830 dostarczonych do klientów aut.

Od października do grudnia 2022 r. Tesla dostarczyła w sumie Modelu 3 i Y w ilości 388.131 sztuk. Tymczasem łączne dostawy Modelu S i Modelu X osiągnęły zaledwie 17.147 egzemplarzy.

Co się tyczy produkcji, to łączna liczba wszystkich pojazdów Tesli wyniosła 439.701 sztuk. Łączna produkcja Modelu 3/Y wyniosła 419.088 sztuk, podczas gdy Modele S/X wyprodukowano łącznie w ilości 20.613 sztuk.

Producent podał również wyniki produkcji i dostaw za cały 2022 r. W sumie udało się wyprodukować 1.369.611 aut (Model S/X – 71.177, Model 3/Y – 1.298.434), a dostarczono 1.313.851 samochodów (Model S/X – 66.705, Model 3/Y – 1.247.146).

Tak dobre liczby mogą przełożyć się również na tegoroczne wyniki firmy, ale na to trzeba poczekać po zakończeniu obecnego kwartału.