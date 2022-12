Policyjne Lamborghini na ratunek. Chodziło o życie dwóch osób

Włoscy policjanci pochwalili się na Facebooku swoim ostatnim wyczynem. Dzięki wyjątkowemu radiowozowi w postaci Lamborghini Huracan pomogli sprawnie dostarczyć dwie nerki, które potrzebne były do wykonania transplantacji w szpitalach mieszczących się w dwóch bardzo oddalonych od siebie miejscowościach.

Funkcjonariusze Polizia Stradale, czyli odpowiednika naszego wydziału ruchu drogowego, wyjechali z Padwy, a następnie skierowali się do oddalonej o 168 km Modeny. Po dostarczeniu jednej z nerek, nie tracąc czasu, pokonali kolejne 413 km, tym razem kierując się do Rzymu. Na szczęście na drodze nie natrafiono na żadne przeszkody, a misja zakończyła się sukcesem. Dzięki temu rodziny pacjentów już z większym spokojem mogły cieszyć się świętami.

Tak sprawny transport możliwy był dzięki wyjątkowym osiągom włoskiego supersamochodu. Wnioskując po wyglądzie pojazdu, mamy tutaj do czynienia z wersją LP610-4. Za oznaczeniem kryje się silnik V10 o pojemności 5,2 litra i mocy 610 KM, która przekazywana jest na obie osie za pomocą dwusprzęgłowej skrzyni o 7 przełożeniach. Pozwala to na sprint do setki w zaledwie 3,2 sek i osiągnięcie prędkości maksymalnej przekraczającej nawet 325 km/h.

Bez wątpienia policjanci popisowo wykonali swoje zadanie i należą się im się szczególne wyrazy uznania. Z tego miejsca życzymy pacjentom szybkiego powrót do zdrowia, a funkcjonariuszom spokojnej służby.