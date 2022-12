To koniec. Niemiecka marka bankrutem

Jak informuje Automotive News Europe, Borgward, niemiecka marka samochodów wskrzeszona w 2014 roku przez Beiqi Foton Motor, spółkę zależną od chińskiego państwowego producenta samochodów BAIC Group, została w tym tygodniu ogłoszona bankrutem.

Mimo wydawałoby się dobrych warunków do wzrostu, marka nie poradziła sobie z rynkowymi realiami. Dziwi to również ze względu na dość interesujące portfolio, które składało się z popularnych aktualnie SUV-ów i crossoverów. W ciągu czterech lat (2014-2019) producent wprowadził na rynek napędzane z silnikami benzynowymi modele BX3, BX5, BX6 i BX7 - ten ostatni dostępny był również jako elektryk.

Niestety, nie pomogło to osiągnąć wystarczających wyników. Po osiągnięciu w 2019 roku szczytowego dla marki poziomu 55 tys. sprzedanych pojazdów, zainteresowanie szybko zaczęło maleć. Nie pomogło nawet rozpoczęcie sprzedaży w Europie (Czechy i Niemcy). W 2021 roku marce udało się upłynnić jedynie 3600 samochodów. Wtedy też marka odnotowała stratę w wysokości 4,7 mld juanów, co w przeliczeniu daje ok. 3 mld złotych.

Marka z bogatą historią

Marka ma dość długą i bogatą historię. Borgward powstał w 1929 roku, a już rok później uruchomił produkcję swojego pierwszego modelu trójkołowca Pionier, który wyprodukował pod szyldem przejętej wcześniej firmy Goliath. Firma rozkwitała i wkrótce przedstawiła kolejne samochody, takie jak 2000, czy modele "submarki" Hanza - 1700 czy 3500 Privat. W trakcie II wojny światowej firma przeszła na produkcję wojskową, dostarczając nazistom takie pojazdy jak ciężki nosiciel ładunków Borgward IV czy osławiony lekki nosiciel ładunków Goliath.

Po wojnie firma wróciła do produkcji samochodów i w 1952 roku wprowadziła na rynek model 1500 a dwa lata później kultowy już Isabella. Samochód odniósł rynkowy sukces, trafiając do klientów w liczbie ponad 200 tys. egzemplarzy. Niestety, z powodu licznych technicznych niedoróbek auta Borgwarda powoli traciły w oczach klientów, stawiając firmę w bardzo niekorzystnej sytuacji finansowej, co doprowadziło do bankructwa w 1962 roku.

Szansą na odrodzenie marki miał być chiński kapitał. Niestety, ambitne plany spłonęły na panewce. Może jeszcze kiedyś Borgward powróci w blasku, jednak na ten moment jego los wydaje się przypieczętowany.