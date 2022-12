Banalny sposób na smużące wycieraczki. W taką pogodę powinien go znać każdy kierowca

Pierwsza połowa grudnia łączy w Polsce pogodę jesienną z zimową. Właśnie dlatego kierowcy podczas jazdy w sposób szczególny przydadzą się wycieraczki samochodowe. I zawsze ich znaczenie podkreślamy w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl. Wycieraczki podczas pracy smużą, ewentualnie piszczą? Są na to proste sposoby. Wszystkie trzy przedstawiamy poniżej.

Po pierwsze czasami wycieraczki wystarczy przetrzeć

Smugi powstające na szybie w czasie pracy wycieraczek często nie wynikają z uszkodzenia piór. Czasami to kwestia zalegających na ich powierzchni zanieczyszczeń lub kryształków lodu. Pióro nie pracuje wtedy całą powierzchnią po szybie, co sprawia że pozostawia po sobie smugi. Usunięcie tego problemu nie jest skomplikowane czy wymagające. Kierowca musi zjechać na parking lub np. stację benzynową i sprawdzić wycieraczki. Pióra należy przetrzeć ręką lub chusteczką higieniczną.

Po drugie smużenie wycieraczek jest kwestią ustawienia ramienia

Czasami piszczenie czy smugi to nie efekt zniszczenia wycieraczek. Czasami dokładnie taki efekt potrafią powodować dopiero co wymienione pióra. Powód? Winne może być nieprawidłowe ustawienie ramienia wycieraczki, tak aby guma przesuwała się po szybie pod prawidłowych kątem i aby zmieniając ruch z górny na dół, guma pióra miała luz konieczny do przełożenia na drugą stronę.

Prosty i szybki sposób na piszczące wycieraczki. Poradzi sobie każdy

Jak usunąć problem z piszczącymi wycieraczkami i nieprawidłowo ustawionym ramieniem? Należy zdjąć wycieraczkę z ramienia, a następnie w jej haczykowaty zaczep trzeba wsadzić klucz płaski. Ramię trzeba delikatnie wygiąć w jedną ze stron, tak aby ustawić je na prawidłowej pozycji. Prawidłowej pozycji, czyli jakiej? A takiej żeby zaczep wycieraczki idealnie przylegał do szyby i tworzył z nią kąt prosty.

Uważaj na wycieraczki. Mogą oznaczać mandat!

Komplet nowych wycieraczek kosztuje od jakiś 30 do nawet 150 czy 200 zł. Cena zależy w dużej mierze od modelu samochodu, rodzaju wybranych części i renomy ich producenta. Unikanie wymiany to z kolei szerszy problem. Bo może oznaczać mandat i utratę dowodu rejestracyjnego. Niesprawne pióra wycieraczek mogą zostać potraktowane jako urządzenia, które nie nadają się do spełnienia swojego przeznaczenia. W takim przypadku grzywna wynosi od 50 do 200 zł.