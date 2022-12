Znak D-42 pogromcą kierowców. W 2021 roku prawo jazdy straciło ponad 50 tys. osób. A w tym?

Znak D-42, informuje kierowcę, że wjeżdża w obszar zabudowany. Ma on postać białej prostokątnej tablicy, na której umieszczona jest czarna grafika symbolizująca schemat miasta. Ze znakiem wiąże się bardzo istotny zakaz, którego jednak kierowcy często nie respektują.

REKLAMA

D-42 związany z "domyślnym" znakiem B-33

W momencie minięcia znaku D-42 kierowcę automatycznie zaczyna obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km/h. Oczywiście pod charakterystyczną tablicą najczęściej nie znajduje się konkretny znak B-33 "Ograniczenie prędkości", jednak można się czasami z nim spotkać (także w przypadku znaku E-17a "Znak miejscowości). Wtedy też, kierowca musi dostosować się do ograniczenia wskazanego na znaku (najczęściej 30 lub 40 km/h), które obowiązuje go aż do końca obszaru zabudowanego oznaczonego poprzez ustawienie znaku D-43 "Koniec obszaru zabudowanego" lub też E-18a "Koniec miejscowości".

Wielu kierowców jednak ignoruje charakterystyczną tablicę, a często przez własną nieuwagę nie zdaje sobie sprawę, że wjechało w obszar zabudowany. Zgodnie z przepisami obowiązującymi już od kilku lat (dokładnie od 2015 roku) za przekroczenie prędkości o 51 km/h w obszarze zabudowanym kierowca traci prawo jazdy na trzy miesiące. Oczywiście do tego trzeba doliczyć konkretny mandat oraz punkty karne, które w tym przypadku są bardzo wysokie.

Nowe przepisy nieskuteczne. Rząd rozważa surowsze mandaty dla pieszych

Z policyjnych statystyk wynika, że za takie wykroczenie w samym 2021 roku straciło prawo jazdy ponad 50 tysięcy kierowców. W międzyczasie wprowadzono jednak dość drastyczne zmiany w kwestii taryfikatorów mandatów, które miały odstraszyć zmotoryzowanych od zbyt szybkiej jazdy. Przypomnijmy, że od 1 stycznia w górę poszły stawki mandatów, z kolei od 17 września podwyższona została liczba punktów karnych za konkretne wykroczenia. Czy rzeczywiście dały one wymierny skutek? O to zapytaliśmy Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusza Ciarkę.

Zobacz wideo

Ile kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym?

Jak przekazał nam rzecznik, ze wstępnych danych za okres 01.01.2022-20.11.2022 liczba zatrzymanych Praw Jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym wyniosła 24312.

Można przewidywać, że rok zakończy się z wynikiem ok. 25-27 tysięcy ukaranych kierowców. Okazuje się więc, że jest to wynik dwukrotnie niższy niż w tamtym roku. Najwidoczniej wysokie mandaty (np. w przypadku przekroczenia prędkości o 51-60 km/k jest to kwota 1500 zł) skutecznie odstraszyły kierowców od przekraczania prędkości.