Wycieraczki pozostawiają smugi? Jest prosty trik, by temu zaradzić

W czasie zimowej eksploatacji auta liczy się nie tylko odśnieżenie nadwozia i zeskrobanie szyb. Bardzo ważny jest stan wycieraczek. To one zapewnią poprawną widoczność w sytuacji, w której pada deszcz, mokry śnieg lub pojawiło się błoto pośniegowe. Pozwolą bowiem przemyć szybę oblepioną brudem. O roli wycieraczek pisaliśmy też w serwisie Gazeta.pl.

Smużące wycieraczki to nie zawsze kwestia zużycia piór

Niestety nie wszyscy kierowcy i nie zawsze mocno przyglądają się stanowi piór. Bywa zatem tak, że dopiero w trudnych warunkach drogowych odkrywają, że wycieraczki pracując na szybie, zostawiają spore smugi. Pojazd znajduje się w ruchu, często jest w trasie. Czy to oznacza, że kierowca jest bez wyjścia? Całe szczęście nie. Bo jest prosty trik, który już w kilka sekund może skutecznie zaradzić problemowi.

Wycieraczki zostawiają smugi. Wysiądź z auta i...

Smugi powstające po pracy pióra wycieraczki na szybie oznaczają jedno. Gumowa powierzchnia nie jest równomiernie dociskana. W warunkach zimowych bardzo często za problem odpowiada zalegający na wycieraczce śnieg lub lód, ewentualnie zabrudzenia. A to oznacza, że widząc smugi kierujący może zrobić jedno. Powinien zatrzymać samochód np. na przydrożnym parkingu lub placu przed stacją benzynową, a następnie powinien unieść ramiona wycieraczek.

Co dalej? Ewentualne sople lodowe można zrzucić, ale trzeba zrobić to dość delikatnie – aby nie uszkodzić pióra. Zabrudzenia da się natomiast usunąć przy pomocy szmatki lub chusteczki higienicznej.

Pióra wycieraczek są czyste? Sprawdź jeszcze jeden problem

Oczywiście może się okazać, że na piórach wycieraczek nie ma lodu czy zabrudzeń. To może oznaczać jeszcze jeden powód niesprawności. Tym jest źle ustawione metalowe ramię. O tym z czego wynika problem i jak go usunąć, opowiadamy w materiale, do którego link zamieszczamy poniżej.

Smugi na szybie a mandat. Kara do 5 tys. zł!

Sezon zimowy jest sezonem mocno wymagającym. Właśnie dlatego policjanci w czasie kontroli drogowej będą się uważniej przyglądać takim elementom jak wycieraczki. One w końcu gwarantują widoczność! Czy za pióra zostawiające smugi na szybie można dostać mandat? Oczywiście że tak. Podstawą wymierzenia kary staje się art. 96 par. 1 pkt 5 ustawy Kodeks wykroczeń. Ten mówi o dopuszczeniu pojazdu do jazdy, pomimo że nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia.

Taka podstawa prawna daje policjantom możliwość wymierzenia surowej kary. Mandat wynosi bowiem od 20 do nawet 5000 zł. Co więcej, kierowca może stracić dowód rejestracyjny pojazdu. Funkcjonariusze zablokują go elektronicznie w bazie CEPiK.

W tym punkcie warto wspomnieć o tym, że dokładnie taka sama kara grozi kierującemu w sytuacji, w której nie ma w pojeździe płynu do spryskiwaczy czy spalił się mechanizm jednej z wycieraczek. Kwalifikacja takiego wykroczenia będzie dokładnie ta sama.