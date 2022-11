LPG to "czyste" paliwo? Tak stwierdzili Hiszpanie

W Hiszpanii rynek związany z LPG przechodzi istny rozkwit. Odsetek pojazdów zasilanych gazem, tak nowych, jak i używanych, przez ostatnie lata znacznie wzrósł. Nic nie wskazuje także na to, by trend ten uległ zahamowaniu. Zwłaszcza że nadchodzące zmiany w prawie jeszcze bardziej zachęcą kierowców do konwersji swoich pojazdów na zasilanie tym rodzajem paliwa.

Nowe prawo o Strefach Niskiej Emisji

Jak donosi portal gazeo.pl, od 1 stycznia 2023 roku w życie wejdzie prawo dot. Stref Niskiej Emisji (Zonas de Bajas Emisiones - ZBE). Zgodnie z nim gminy liczące powyżej 50 tys. mieszkańców są zobligowane do stworzenia przynajmniej jednej takiej strefy. Dotyczy to 149 gmin. Strefy powstaną także w przypadku gmin z ponad 20 tys. mieszkańców, w których występuje duże zanieczyszczenie powietrza.

Które silniki nadają się do instalacji LPG?

"Władze lokalne mają prawo określić ograniczenia w dostępie do tych stref, zgodnie z własnymi kryteriami pod warunkiem, że są one ujęte w przepisach krajowych. W okresie przejściowym, który będzie trwał około dwóch lat, swobodny dostęp i możliwość parkowania w dużych ośrodkach miejskich będą miały tylko pojazdy z etykietami ECO i ZERO" - przekazuje gazeo.pl.

Właśnie takimi pojazdami okazują się te zasilane LPG. Z uwagi na mniejszą emisję szkodliwych związków, pojazdy, które spełniają normę EURO 4 lub zostały zarejestrowane po 2006 roku, mogą otrzymać naklejkę ECO, a tym samym móc wjechać do ZBE. Co więcej, by zachęcić do montażu instalacji LPG, Hiszpanie wystartowali ze specjalną kampanią promocyjną.

"Ruszaj się z Autogazem" ("Muevete con Autogas")

Hiszpańskie przedsiębiorstwo Repsol promuje LPG, proponując wszystkim kierowcom, którzy zamontują w swoich autach odpowiednie instalacje, rabat w wysokości 150 euro na paliwo Repsol Autogas. Warunkiem jest jego montaż w jednym z warsztatów firm iRCONGAS, Gasmoción lub Gas Point Center, działających w Madrycie, Barcelonie, Walencji, Sewilli, Maladze i Alicante.

Zainteresowani muszą "uzbroić się" w instalację gazową do 24 lutego 2023 roku, a przyznane środki mogą wykorzystać do 1 kwietnia 2024 roku. Zniżka jest przyznawana w aplikacji Repsol Waylet.

Podobne rozwiązania można by wprowadzić w Polsce, jednak rządzący wolą promować elektryki, zamiast szukać realnych i dostępnych dla obywateli sposobów walki z zanieczyszczeniem środowiska. LPG, w stosunku do benzyny czy oleju napędowego, jest paliwem o zdecydowanie niższej zawartości węgla. Jego spalanie okazuje się tym samym zdecydowanie przyjaźniejsze środowisku. Dodatkowo LPG nie zawiera azotu paliwowego, co przekłada się na bardzo niski udział tlenków azotu w spalinach (tlenki te odpowiadają za powstawanie m.in. kwaśnych deszczy czy smogu). Niestety, nie zanosi się na to, by sytuacja w kraju nad Wisłą uległa zmianie.