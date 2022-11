Dobra wiadomość dla kierowców. Drogowcy otworzyli ważny węzeł na S8

Mamy dobre wieści dla mieszkańców powiatu wołomińskiego. Mieszkańcy mogą już korzystać z długo wyczekiwanego węzła "Wołomin". Władze samorządowe uzupełniły zdewastowane elementy infrastruktury, a Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie przeprowadził stosowną kontrolę. W efekcie można już z trasy S8 zjechać na przebudowaną drogą wojewódzką nr 635.

Dlaczego kierowcy nie mogli do tej pory korzystać z węzła Wołomin?

Historia węzła Wołomin jest równie długa co dziwna. Sam łącznik zaprojektowano w 2013 roku. Rondo i drogi zjazdowe były gotowe już w 2017 roku, ale do tej pory węzeł był nieczynny, bo... nie łączył się z żadną drogą. Dopiero po pięciu latach drogowcy doprowadzili do węzła Wołomin drogę wojewódzką nr 635. Jednak w maju, kiedy obie arterie były już połączone, okazało się, że sam węzeł jest na tyle zdewastowany, że nie nadaje się do użytku.

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz powiat wołomiński (zgodnie z podpisanymi w roku 2013 umowami) są odpowiedzialni za utrzymanie węzła Wołomin, więc to po ich stronie leży doprowadzenie go do stanu użyteczności.

Pod koniec ubiegłego roku odbyły się jednak spotkania pomiędzy przedstawicielami GDDKiA, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) i Starostwa Powiatowego w Wołominie w sprawie ustalenia zakresu napraw i uzupełnień zdewastowanych elementów węzła Wołomin.

Uzgodniono wtedy, że GDDKiA uzupełni wyposażenie łącznic węzła (latarnie, bariery energochłonne, znaki pionowe), a MZDW i Starostwo zajmie się pozostałą częścią węzła nad S8, czyli wiaduktem, rondami i ich otoczeniem (latarnie, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe).