Policja szuka radiowozów dla grupy Speed. Mają rozpędzać się do "setki" w 6 sekund

Co najmniej 245 KM i nie więcej niż 6 s od 0 do 100 km/h. To wymagania polskiej Policji co do nowych aut pościgowych dla drogówki. To jednak tylko część dużego zamówienia dla polskich służb, które chcą łącznie kupić 100 nowych radiowozów.

