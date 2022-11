Mandat "za e-Toll" na A2 i A4 to aż 500 zł. Gdzie, jak i za ile opłacić przejazd

Dokładnie 1 grudnia 2021 roku rzeczywistość na A2 Stryków – Konin i A4 Wrocław – Sośnica zmieniła się dość drastycznie. Szeroko pisaliśmy o tym m.in. w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl. Co to za zmiana? Zniknęły klasyczne bramki. To jednak nie oznacza, że przejazd odcinkami stał się bezpłatny. Nadal obowiązują opłaty. Tyle że teraz wnosi się je elektronicznie.

KAS pilnuje A2 i A4. Mandat to 500 zł. Pewny mandat warto dodać!

Po przeczytaniu kilku zdań wstępu znajdą się z pewnością motoryzacyjni racjonalizatorzy, którzy dojdą do wniosku, że skoro bramek nie ma, a opłaty wnosi się elektronicznie, nikt tak właściwie nie sprawdzi który kierowca zapłacił za przejazd, a który nie. Tyle że takie myślenie to wynik... sporego błędu logicznego. Bo Krajowa Administracja Skarbowa – która odpowiada za pobór opłat – na taki pomysł przygotowała się i to dość dobrze. Opłaty są kontrolowane przez:

radiowozy patrolujące A2 Stryków – Konin i A4 Wrocław – Sośnica. Mogą zatrzymać pojazd i ukarać jego kierującego karą bezpośrednio po wjechaniu na płatny odcinek drogi.

kamery ustawione w miejscu, w którym kiedyś znajdowały się bramki. Kamery odczytują numery rejestracyjne pojazdów i sprawdzają na ich podstawie w bazie płatności czy kierujący opłacił przejazd. Jeżeli tego nie zrobił, dostanie mandat... pocztą!

Mandat za brak płatności w ramach systemu e-Toll wynosi w przypadku auta osobowego 500 zł. Kierujący ciężarówką zapłaci więcej. Dokładnie trzykrotnie więcej! Kara sięga bowiem 1500 zł.

Zapomniałem o e-Toll na A2 i A4! Da się naprawić błąd po minięciu otwartych bramek?

Gdzie obowiązuje e-Toll?

Systematyzując, kierowca wybierając się w podróż i jadąc A2 Stryków – Konin i A4 Wrocław – Sośnica musi dowiedzieć się dwóch rzeczy. Po pierwsze ile wynosi opłata za przejazd. Po drugie jak ją wnieść. To wyjaśnimy w poniższych punktach.

Pokonanie trasy A2 Stryków – Konin kosztuje:

5 zł w przypadku motocykla,

9,9 zł w przypadku pojazdu lekkiego.

Pokonanie trasy A4 Wrocław – Sośnica kosztuje:

8,1 zł w przypadku motocykla,

16,20 zł w przypadku pojazdu lekkiego.

Jak zapłacić za przejazd autostradą przez e-Toll?

Jak zapłacić za przejazd autostradą w ramach systemu e-Toll? Kierujący ma dostępne przede wszystkim trzy metody: