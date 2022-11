Domowe sposoby na zaparowane szyby. Które działają, a które to ludowe legendy?

Jesienna wilgoć coraz bardziej doskwiera kierowcom. Można powiedzieć, że już oficjalnie wystartował okres walki z zaparowanymi szybami. To zjawisko o tyle denerwujące, co też niebezpieczne, stąd kierowcy imają się przeróżnych metod, żeby skutecznie poradzić sobie z nawracającym problemem. Nie trzeba jednak sięgać po specjalistyczną i drogą chemię - zresztą nie zawsze skuteczną. Z zaparowanymi szybami poradzą sobie stare domowe sposoby. Prawda jest jednak taka, że niektóre są zupełnie nieskuteczne.

REKLAMA

Sposoby na zaparowane szyby – pianka skuteczniejsza od ziemniaka

To jak skuteczne są poszczególne domowe triki, sprawdził jeden z youtuberów. Do swoich domowych testów użył: ziemniaka, szamponu dla niemowląt, pianki do golenia, żelu do odkażania rąk oraz profesjonalnego preparatu zapobiegającego parowania szyb. Czyli najpopularniejszych metod krążących po Intenrnecie.

Wyniki? Musimy zmartwić osoby wierzące w naturalną moc roślin. Skrobia ziemniaczana nie sprawdziła się zupełnie. Podobnie strzałem kulą w płot okazał się szampon dla dzieci oraz żel do odkażania rąk. Z drugiej strony okazało się, że prawdziwym hitem jest pianka do golenia. Jest tak samo skuteczna, jak profesjonalna i nietania chemia samochodowa. Więc skoro nie widać różnicy?

Tu warto jednak wspomnieć o dwóch kwestiach. Po pierwsze pianka do golenia nie jest środkiem najłatwiejszym do nakładania. Zatem przed jej użyciem radzimy porządnie odtłuścić szyby, a samą piankę nakładać w ciągu dnia, tak aby dotrzeć szybę do czysta, tak aby nie zostały na niej żadne mazy prowokujące powstawanie refleksów od promieni słonecznych lub świateł innych samochodów.

Sposoby na zaparowane szyby - samo smarowanie nie pomoże:

1. Pozbądź się nadmiaru wilgoci – odkurzacz, gazety, wietrzenie i żwirek dla kota

Prawda jest jednak taka, że jeśli chcemy skutecznie i na długo pozbyć się problemu z parowaniem szyb, trzeba zacząć od pozbycie się nadmiaru wilgoci z kabiny samochodu. Zbiera się ona m.in. w piasku, kurzu, pozostawionych szmatkach do czyszczenia szyb, ubraniach etc. Zatem zanim złapiecie za piankę, warto chwycić w dłoń... odkurzacz. Porządne sprzątnięcie kabiny samochodu, nie tylko poprawi wasz nastrój, ale także mikroklimat we wnętrzu samochodu.

Następny krok to rozłożenie grubych warstw gazet (zdecydowanie najlepiej radzi sobie tu papier z gazet codziennych) lub kuchennych ręczników papierowych. Najlepiej umieścić je pod chodnikami, na tylnej kanapie oraz podszybiu. Po jednym lub dwóch dniach powinny być już nasiąknięte wilgocią (pod warunkiem, że na zewnątrz nie panują już mrozy).

Kiedy włączać obieg wewnętrzny? I co on w ogóle daje?

Trzeci domowy sposób na pozbycie się nadmiaru wilgoci to żwirek lub chłonny granulat dla kotów umieszczony np. w starej wełnianej skarpecie. Można umieścić go pod fotelami, ale uwaga: tak, aby podczas jazdy nie miał możliwości wsunięcia się pod pedał nogi kierowcy.

I na koniec najszybszy sposób na osuszenie kabiny. Co pewien czas wystarczy podczas jazdy mocno nagrzać wnętrze, a po dotarciu do celu porządnie je przewietrzyć. Wystarczy otworzyć wszystkie drzwi i klapę bagażnika na 2-3 minuty. To chyba najprostszy sposób na pozbycie się nadmiaru wilgoci.

2. Odtłuść szyby od strony kabiny – wystarczy woda z octem i gazeta

Parowanie szyb znacznie potęgują tłuste osady, które zbierają się na szybach od strony kabiny. Warto tu wyjaśnić, że to nie tylko problem aut palaczy. Takie zabrudzenia zbierają się (może nieco wolniej) w każdym samochodzie. Porządne umycie/odtłuszczenie szyby da naprawdę dobry efekt.

Więcej ciekawych i przydatnych porad znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Czym ją umyć? Można użyć sprawdzonego w domowych warunkach płynu do szyb, ale jeśli nie ma takiego pod ręka, lub okazał się mało skuteczny w warunkach domowych, to do porządnego odtłuszczenia wystarczy woda rozrobiona z octem i... gazeta. Tak, to nie pomyłka. Chłonny papier gazety (także codziennej) często lepiej radzi sobie z myciem i doczyszczaniem tłustych osadów z szyb niż chłonne, ale za to pylące ręczniki kuchenne. Oczywiście najwygodniej będzie użyć specjalnych, chłonnych i niezostawiających mikro włókien mikrofibry (polecamy tzw. mikrofibre waflową), ale jak nie macie takiej pod ręką - gazeta także sobie świetnie poradzi.