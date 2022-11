Naciskasz ten przycisk i zapominasz o nim do lata? Nie rób tak

W upalne dni jej obecność jest wręcz zbawienna i ciężko o niej zapomnieć. Ale miesięcy, w których musimy ogrzewać wnętrza auta, jest w ciągu roku więcej niż tych, w których musimy mierzyć się z gorącem. Mogłoby się wydawać, że warto w ten okres dać odpocząć układowi klimatyzacji, dzięki czemu odpłaci nam się dłuższą bezawaryjnością. Rzeczywistość jest jednak całkiem inna.

Układ klimatyzacji wymaga regularnego serwisowania. Po pierwsze ze względu na obecność bakterii i grzybów, a po drugie ze względu na zużywanie się niektórych elementów lub też powstawanie nieszczelności i ubytek czynnika chłodzącego. Intuicja podpowiada więc, że im mniej będziemy korzystać z klimatyzacji, tym mniejszemu zużyciu ulegnie, a jej eksploatacja będzie tańsza. Niestety, tutaj, jak w wielu przypadkach, intuicja zawodzi.

Drugi powód, który przemawia za rzadszym korzystaniem z klimatyzacji to oszczędność przy dystrybutorze. Kompresor obciąża silnik, powodując większe zapotrzebowanie na paliwo (od 0,3 do 1,5 litra na godzinę). Na dłuższą metę taka próba oszczędzania może narazić nas na jeszcze większe koszty.

Dlaczego warto używać klimatyzacji zimą? Jest kilka powodów

Jeśli chcemy, aby układ klimatyzacji działał jak najdłużej bez awarii, powinniśmy pozwolić mu pracować również w okresie jesiennym i zimowym. Dlaczego? Kompresor do prawidłowej pracy potrzebuje właściwego smarowania. Rolę smarowidła w układzie pełni czynnik chłodniczy. Podczas długiej przerwy w działaniu dochodzi do rozwarstwienia się środka smarnego i właściwego czynnika. Oznacza to, że po uruchomieniu klimatyzacji, kompresor nie będzie miał zapewnionego odpowiedniego smarowania, co znacznie przyspieszy jego zużycie. Drugim elementem, który nie lubi dłuższego zastoju, jest sprzęgło kompresora, które nieużywane może korodować.

Wykwalifikowani pracownicy zajmujący się obsługą klimatyzacji zalecają, aby uruchamiać ją przynajmniej raz w tygodniu na kilkanaście minut. To zapobiegnie niechcianym procesom i przedłuży żywotność wielu elementów.

Korzystanie z klimatyzacji w chłodniejsze dni ma jeszcze jeden pozytywny aspekt. Pozbywamy się w ten sposób nadmiaru wilgoci z samochodu. Dzięki temu, para wodna nie będzie skraplać się szybach czy elementach wnętrza i tapicerce. Pozwoli to lepiej zadbać o higienę we wnętrzu naszego auta i zapobiegnie powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Szczególnie przydatne może okazać się to zimą, kiedy do środka wnosimy spore ilości wody na butach i odzieży wierzchniej. Później ogrzewamy wnętrze, a więc woda zaczyna parować, a następnie skraplać się na zimnych elementach. Właśnie w taki sposób dochodzi do parowania szyb.

