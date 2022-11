Elektryczny ID.5 w dzień i w nocy, w mieście i w trasie. Interaktywny test

Volkswagen ID.5 to dosyć świeża propozycja na rynku motoryzacyjnym. Zbudowany na platformie MEB SUV mierzy ok. 460 cm długości, 185,2 cm szerokości i nieco ponad 161 cm wysokości. Model ten może pochwalić się najlepszym w rodzinie ID. współczynnikiem oporu powietrza cd, wynoszącym 0,26. Pomimo opadającej linii dachu, w bagażniku udało się wygospodarować sporo miejsca. Jego pojemność wynosi 549 litrów.

Volkswagen ID.5 Pro Performance

Bohater interaktywnego testu to środkowa odmiana Pro Performance - mocniejsza od podstawowej wersji Pro i słabsza od topowego GTX. Wydaje się najrozsądniejszą opcją, bo kosztuje nieznacznie więcej od słabszej i gorzej wyposażonej wersji Pro. W takiej konfiguracji moc układu napędowego wynosi 204 KM i przekazywana jest w całości na tylne koła. We wszystkich wariantach pojemność baterii wynosi 77 kWh netto. Producent deklaruje, że pozwala to na przejechanie 536 kilometrów.

Interaktywny test

Wy wybieracie, my sprawdzamy. W poniższym interaktywnym teście przemierzamy miasto oraz udajemy się w krótką trasę, żeby sprawdzić zapotrzebowanie na energię. Testujemy systemy wspomagające kierowcę podczas jazdy oraz podczas parkowania, a także przyglądamy się wyjątkowym światłom IQ.Light i wyświetlaczowi head-up z rozszerzoną rzeczywistością. Zapraszamy do testowania!