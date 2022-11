Szkocja ma potwora z Loch Ness. Santa Barbara ma Teslę Model 3

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Tyle mówi się o ekologii. Plastiki zalegają w oceanach, przez co zwierzęta morskie giną. Jednak o ile większość przyzwyczaiła się do widoku kubków czy innych tego typu rzeczy w wodach mórz i oceanów, o tyle widok elektrycznego samochodu, który dryfuje jest niecodziennym widokiem.