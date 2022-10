Nowy program gwarancyjny w Toyocie. Można się zrelaksować

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Im dłuższa gwarancja dla samochodu tym lepiej dla jego właściciela. Ewentualnie również dla drugiego właściciela, jeśli kupił auto z drugiej ręki. Toyota wprowadza nowy program gwarancyjny, który daje 10 lat bezpieczeństwa.

Gwarancja Toyota Relax to program gwarancyjny, z którego mogą skorzystać zarówno pierwsi właściciele samochodu Toyoty po wygaśnięciu podstawowej 3-letniej gwarancji producenta, jak i nabywcy używanego auta marki, pochodzącego z Polski lub z dystrybucji europejskiej. Programem mogą być objęte auta w wieku do 10 lat i z przebiegiem do 185.000 km.

Gwarancja jest przyznawana automatycznie po wykonaniu przeglądu Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty. Oznacza to, że przez następne 12 miesięcy lub 15.000 km, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, kierowca może korzystać ze swojego samochodu bez obaw o nieprzewidziane koszty napraw.

Program jest realizowany przez Toyota Motor Europe i obowiązuje w całym regionie. Dzięki temu, w razie potrzeby można wykonać naprawę w ramach Gwarancji Toyota Relax w dowolnym autoryzowanym serwisie Toyoty w Europie i otrzymać w Polsce refundację kosztów. Gwarancja Toyota Relax ma być przykładem zaangażowania Toyoty w bezpieczeństwo użytkowników i wsparcie klientów w korzystaniu z samochodów marki.