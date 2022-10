Moke wraca do USA. Tym razem jest elektryczny

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Moke na rynek amerykański nazwany jest Californian. Nawiązuje do surfingowego stylu życia i zerowej emisji oraz dążenia państwa do wprowadzania coraz większej ilości elektrycznych samochodów. Etykieta „Californian" pojawiła się również na wersji oryginalnego Moke'a, który był sprzedawany w USA w latach 1977-1982.

Moke w wersji elektrycznej produkowany będzie w Wielkiej Brytanii będzie wyposażony w silnik o mocy 44 KM, który przekazuje moc na tylne koła. Przy maksymalnej prędkości wynoszącej zaledwie 80 km/h nie ma sensu podawać jak szybko się rozpędza do 100 km/h, bo się nie rozpędza. Zamiast tego rozpędza się do 50 km/h w 4,3 sekundy. Jest to całkiem zacny wynik.

Akumulator litowo-jonowy zapewnia zasięg 120 km w cyklu WLTP. Akumulator można w pełni naładować w ciągu czterech godzin za pomocą standardowej ładowarki amerykańskiej typu 1.

Moke International, czyli firma stojąca za Moke Californian, jest właścicielem oryginalnego znaku towarowego Moke z 1964 roku, a także 100 innych znaków towarowych Moke.

Zatem Moke International nie jest w żaden sposób związane z BMW, Mini, a nawet Moke America, które oferuje podobny stylizowany samochód elektryczny, który osiąga prędkość 40 km/h.

Obydwie firmy toczą obecnie batalię prawną o używanie znaku towarowego. Moke International twierdzi, że Moke America skopiowała ich projekty i że samochody tej ostatniej nie są zgodne z amerykańskimi przepisami motoryzacyjnymi. Sprawa sądowa zostanie rozpatrzona w styczniu 2023 roku.

Za Moke Californian w Wielkiej Brytanii należy zapłacić 29.150 funtów. Ceny amerykańskie nie zostały jeszcze podane.