Fotoradary i odcinkowy pomiar prędkości na bramownicach viaTOLL. Znamy lokalizacje

Pod koniec 2021 roku uruchomiono w Polsce system e-TOLL, który zastąpił wysłużony viaTOLL. Nowe rozwiązanie wykorzystuje do działania sygnał GPS. W związku z powyższym około 430 bramownic zamontowanych przy polskich drogach przestało być potrzebne.

Część z nich zostanie zdemontowana, ale druga część zyska nowe życie. W maju br. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało wykorzystanie niektórych konstrukcji jako masztu do montażu urządzeń służących do pomiaru prędkości, takich jak fotoradary. Główny inspektor transportu drogowego miał zweryfikować, które lokalizacje bramownic będą się nadawać do tego, żeby zainstalować urządzenia do pomiaru prędkości.

Bramownica jest gotową konstrukcją z doprowadzonym zasilaniem elektrycznym. Wystarczy umieścić na niej odpowiednie urządzenia i w ten sposób rozpocząć dyscyplinowanie kierowców w nowej lokalizacji. Wcześniej takie rozwiązanie zostało już wykorzystane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Niepotrzebna infrastruktura po konstrukcjach do poboru opłat na warszawskim odcinku drogi S8 posłużyła do montażu zestawu odcinkowego pomiaru prędkości. Kolejne urządzenia, zgodnie z oceną CANARD, mogą się pojawić na bramownicach znajdujących się przy drodze krajowej nr 7.

To droga przebiegająca od północy na południe Polski – od Gdańska do przejścia granicznego ze Słowacją w Chyżnem. Bramownice viaTOLL są obecne na niektórych odcinkach tej trasy. Znajdziemy je na Zakopiance (Kraków – Pcim), trasie S7 na zachód od Kielc (Chęciny – Skarżysko-Kamienna), a także fragmentach takich jak Radom – Warszawa oraz na północ od Płońska. Oprócz tego znajdują się na drodze E77 od Nidzicy do Olsztynka. Na północy bramownice znajdują się jeszcze na S7 pomiędzy Miłomłynem a Elblągiem.

Przez większość tych odcinków przebiega droga ekspresowa, a więc zgodnie z zapowiedzią przedstawiciela resortu infrastruktury, istnieje duże prawdopodobieństwo, że już niebawem pojawią się tam zestawy gotowe do pomiaru średniej prędkości.

Bramownice viaTOLL. Posłużą jako odcinkowe pomiary prędkości i nadajniki 5G

Urządzenia zarządzane przez CANARD rejestrują rekordową liczbę wykroczeń. W ubiegłym roku więcej kierowców przyłapano przez odcinkowe pomiary prędkości niż poprzez tradycyjne fotoradary. Przykładem, który doskonale pokazuje skuteczność takich urządzeń była lokalizacja w miejscu budowy autostrady A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Urządzenie wykonało przez kilka miesięcy 112,2 tys. zdjęć. Z kolei najbardziej zapracowany fotoradar w Polsce (przy ul. Spacerowej w Warszawie) zarejestrował przez cały rok "zaledwie" 16,2 tys. wykroczeń.

Jednak nie wszystkie bramownice, które pozostały po systemie viaTOLL zostaną wykorzystane do montowania fotoradarów oraz odcinkowego pomiaru prędkości. Resort zapowiedział, że część konstrukcji posłuży do montażu urządzeń kontrolujących samochody ciężarowe w ramach systemu e-TOLL oraz nadajników 5G.