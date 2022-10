Po której stronie jest wlew paliwa? Spójrz na wskaźnik jego poziomu

Praktyczne porady związane z eksploatacją samochodów publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Słyszeliście o tym, że współczesne społeczeństwo jest przebodźcowane? Praktycznie zewsząd docierają do nas informacje. Bombarduje nas radio, telewizja, mail, serwisy społecznościowe, ale też znajomi z życia prywatnego i pracy. A to wszystko sprawia, że potrafimy zapominać o najprostszych rzeczach. Dlatego nie dziw się, że jak podjeżdżasz na stację benzynową nie wiesz, z której strony w Twoim aucie znajduje się wlew paliwa.

Mała strzałka przy wskaźniku paliwa. Spójrz na nią jadąc na stację

Nie wiesz jak ustawić samochód przy dystrybutorze? To na szczęście jeszcze nie oznacza, że musisz się zatrzymać, wysiąść z auta i sprawdzić. Są bowiem prostsze metody. Producenci motoryzacyjni przygotowali się na taką właśnie ewentualność. I dają ci wskazówkę, którą możesz odczytać wprost z fotela kierowcy. Wystarczy że spojrzysz na wskaźnik stanu paliwa. Tam pojawia się niewielka strzałka. To ona wskazuje stronę nadwozia, na której umieszczony został wlew paliwa.

Identyczna zasada często działa w przypadku hybryd plug-in i elektryków oraz złącz do ładowania. Przy wskaźniku stanu naładowania baterii również często pojawia się strzałka.

Złą stroną przy dystrybutorze? Nadal da się zatankować

Oczywiście pamiętaj też o tym, że gdy ustawisz samochód przy dystrybutorze złą stroną, nadal nic złego się nie dzieje. Jedyne co musisz wtedy zrobić, to po prostu przeciągnąć wąż i pistolet nad nadwoziem. Nadal uda ci się zatankować samochód, tyle że zajmie ci to nieco więcej czasu i będzie oznaczało nieco większy wysiłek. Poza tym w takim przypadku musisz mocniej uważać. Możesz bowiem np. uszkodzić dach pojazdu lub wlew.

Europa ma wlew z prawej. Japonia z lewej. Choć nie zawsze

Strzałka pojawiająca się koło wskaźnika stanu paliwa to intuicyjny sposób umieszczenia wlewu. Tyle że nie każdy musi zdawać sobie sprawy z jej zastosowania. To raz. Dwa nie wszystkie auta ją posiadają i dobrym przykładem jest Fiat Panda II lub Golf IV i V generacji. Czy są jeszcze jakieś zasady, które pozwalają na określenie z której strony w samochodzie jest wlew paliwa? Tak i odnoszą się one do kontynentów. Przyjmuje się, że z uwagi na bezpieczeństwo, wlew paliwa powinien być umieszczony po tej stronie, po której znajduje się pobocze.

Auta posiadające europejskie czy amerykańskie logo (z uwagi na ruch prawostronny), powinny mieć wlew po prawej stronie. W przypadku modeli pochodzących z krajów wyspiarskich (gdzie ruch jest lewostronny), lokalizacja jest odwrotna – wlew znajduje się po lewej stronie.

Tyle że dziś zasady te nie zawsze się sprawdzają. I dobry przykład stanowi Jaguar. Choć to marka wyspiarska, nie zawsze w jego autach wlew paliwa znajduje się po lewej stronie.