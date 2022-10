Zabrał czterolatkę na przejażdżkę bez pasów i świateł. Za to z promilami i 35 pkt. karnymi

Policja nagłośniła właśnie sprawę z 3 października i "wyczyn" nieodpowiedzialnego kierowcy, do którego doszło w województwie łódzkim. Ku przestrodze. Uwagę policjantów zwrócił opel przekraczający prędkość. Jechał 82 km/h w Augustowie, gdzie ograniczenie wynosi 50 km/h. Okazało się, że nadmierna prędkość to najmniejszy problem. Więcej wiadomości z polskich dróg znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Za znakiem D-42 kierowcy na potęgę tracą prawo jazdy i płacą mandaty. Teraz jest gorzej

Pijany ojciec z córką bez fotelika

W oplu pijany 42-latek przewoził swoją 4-letnią córkę. Dziecko podróżowało bez wymaganego fotelika. Policjanci, zobaczyli dziewczynkę, która stała z tyłu w samochodzie i kurczowo trzymała się oparcia przedniego fotela

- komentuje łódzka policja. Co znaczy "pijany"? Badanie alkomatem pokazało aż dwa promile. Warto przypomnieć, że w Polsce kierowca może mieć maksymalnie 0,2 promila we krwi. Powyżej 0,5 promila mówimy już nie o wykroczeniu, a poważnym przestępstwie. Kierowca opla do swojej listy wstydu dopisał jeszcze jazdę bez włączonych świateł oraz niezapięte pasy bezpieczeństwa.

Oczywiście od razu stracił prawo jazdy, a po dziewczynkę przyjechała mama. Za swój drogowy popis kierowcę ukarano 35 punktami karnymi. Ale sprawa wcale nie musi się na tym zakończyć.

Zobacz wideo Kierująca hulajnogą wjechała w pieszą. Kobieta trafiła do szpitala ze złamaniem

Kierowcy grozi nawet pięć lat więzienia

W tym przypadku praca policjantów wcale nie zakończyła się na kontroli i wystawieniu mandatów. Teraz funkcjonariusze ustalają, czy nieodpowiedzialne zachowanie 42-latka naraziło jego 4-letnią córkę na niebezpieczeństwo. To poważny zarzut, za który grozi odpowiedzialność karna.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, narażenie osoby nad którą ciąży obowiązek opieki, na niebezpieczeństwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do pięciu lat.

- mówią polskie przepisy. Sędzia może wymierzyć kierowcy wysoką karę. Jego zachowanie było w końcu skrajnie nieodpowiedzialne. Nie dość, że wsiadł do samochodu z dwoma promilami, a do auta wsadził córkę, to nawet nie próbował zadbać o jej bezpieczeństwo. Dziecko do 150 centymetrów wzrostu powinno być przewożone w foteliku.

Dlaczego jazda w foteliku jest tak ważna? Chroni dzieci przed przykrymi, a niekiedy tragicznymi skutkami nagłych manewrów czy kolizji. Właśnie dlatego konieczne jest właściwe zabezpieczenie go podczas jazdy samochodem.