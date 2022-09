Jeśli spędzacie długie godziny w trasie, na monotonnych autostradach dobrze wiecie, że czasem plecy bolą i doskwiera nuda, ale czy ktoś z was zdecydowałby się podczas jazdy rozsiąść za kierownicą, jak na kanapie podczas oglądania meczu lub filmu? Kierowca lawety przyłapanej na autostradzie A1 w okolicach Łodzi, ewidentnie przesadził w poszukiwaniu wygodnej pozycji.

Mężczyznę jadącego lawetą, nagrał inny zawodowy kierowca z Chorwacji. Na zdjęciach i filmie umieszczonym na jednym z portali społecznościowych widać, jak kierowca samochodu oznakowanego , jak pomoc drogowa obie nogi trzyma skrzyżowane na desce rozdzielczej, a jego pozycja przypomina bardziej pozycję na kanapie w salonie, niż tą jaką powinno się mieć siedząc za kierownicą.

Post został udostępniony już na kilku "truckerskich" profilach, a koledzy po fachu uwiecznionego na zdjęciach cyrkowca z lawety, nie szczędzili mu niewybrednej krytyki. Trudno się dziwić - wystarczy wyobrazić sobie co by się stało, gdyby trzeba byłoby wykonać nagłe hamowanie lub ominąć przeszkodę. Pół biedy, jeśli zakończyłoby się to na barierze energochłonnej, ale co zostałoby z auta osobowego jadącego przed nonszalanckim kierowcą lawety?



Niestety, takie wybryki kierowców na autostradach nie należą do rzadkości. Kilka tygodni temu pisaliśmy o kierowcy, który postanowił podczas jazdy przygotować sobie śniadanie i wylądował w rowie. Bywają też kierowcy, którzy podczas jazdy oglądają seriale, a nawet pichcą coś na kuchenkach turystycznych.