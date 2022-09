Ukradł auto, przyjechał na stację i zasnął pijany. Niezwykły splot wydarzeń w Pcimiu

W poniedziałkowy poranek na stacji paliw w Pcimiu pojawił się samochód z kierowcą w bardzo podejrzanym stanie. Stan mężczyzny do tego stopnia zaniepokoił świadków zdarzenia, że natychmiast zadzwonili po patrol policji.

Mężczyzna przyjechał na stację uszkodzonym Audi. W samochodzie zostało urwane lusterko, a do tego miało przebitą oponę. Kierowca próbował samodzielnie wymienić koło, a do tego miał problemy z utrzymaniem równowagi. Po kilkunastu minutach w końcu poddał się i wszedł do budynku stacji paliw, gdzie zasnął.

Po przebudzeniu zobaczył przed sobą funkcjonariuszy policji, którzy po przerwaniu drzemki zaproponowali badanie alkomatem. Urządzenie wskazało prawie dwa promile w wydychanym powietrzu, ale to nie był koniec problemów 38-letniego mieszkańca powiatu nowotarskiego.

Funkcjonariusze szybko przetransportowali mężczyznę do myślenickiej komendy, a samochód trafił na policyjny parking. W międzyczasie na komendzie policji pojawił się prawowity właściciel Audi w celu zgłoszenia kradzieży samochodu.

Uszkodzony samochód trafił natychmiast do właściciela, a złodziej odpowie przed sądem za swoje czyny. Kierowca usłyszy zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwości i kradzieży. Za te czyny grożą mu wysokie kary finansowe, utrata prawa jazdy i nawet do pięć lat pozbawienia wolności.