Wodorowe autobusy Toyoty w popularnej atrakcji Wlk. Brytanii. To duży test

Wodorowe i elektryczne autobusy trafią do PEAK Express. To duży test dla tego typu pojazdów Toyoty.

W pilotażu biorą udział elektryczne autobusy Toyota CaetanoBus e.City Gold i wodorowe Toyota CaetanoBus H2.City Gold, zasilane systemem ogniw paliwowych Toyoty. Będą testowane pod kątem praktyczności obu rodzajów bezemisyjnych napędów w obsłudze pasażerów na pozamiejskich trasach. Jednocześnie organizatorzy zbiorą od klientów opinie w kwestii komfortu jazdy. Oba modele są produkowane przez portugalską firmę CaetanoBus, wieloletniego europejskiego partnera Toyoty.

Bezemisyjne autobusy będą poruszały się po trasach między ośmioma przystankami, m.in. stacją kolejową Chesterfield, pałacem Chatsworth i budowanym właśnie hubem transportowym PEAK Gateway, który zostanie w pełni oddany do użytku w 2025 roku.

Obecnie 85 proc. gości odwiedzających Park Peak District przyjeżdża samochodami i bez zmian w organizacji transportu publicznego udział ten będzie rosnąć. Dlatego obecnie region kładzie nacisk na przyciągnięcie bardziej zróżnicowanych grup turystów, aby wzmocnić lokalne biznesy bez zwiększania smogu i emisji CO2 oraz bez narażania bioróżnorodności Parku Narodowego.

Pilotażowy program transportu w rejonie Parku Peak District pokazuje strategię Toyoty, by w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej rozwijać równocześnie różne rodzaje nisko- i bezemisyjnych napędów. Pojazdy z bateryjnym napędem elektrycznym są odpowiednie na krótsze przejazdy, natomiast samochody elektryczne na wodorowe ogniwa paliwowe lepiej nadają się do obsługi długich tras i przewozu większych ładunków.

H2.CityGold to efekt współpracy Toyoty z portugalskim producentem autobusów CaetanoBus, którego Toyota jest współwłaścicielem od 2020 roku. Autobus H2.City Gold to pierwszy produkowany w Europie pojazd, który otrzymał technologię wodorową Toyoty. Ogniwa paliwowe o mocy 60 kW dostarczają prąd do silnika elektrycznego 245 KM. Autobus otrzymał 5 kompozytowych, 312-litrowych zbiorników, które łącznie mieszczą do 37,5 kg wodoru pod ciśnieniem 350 barów. Zatankowanie ich do pełna trwa 9 minut. Średni zasięg pojazdu wynosi 400 km. W 12-metrowym autobusie mieści się do 87 pasażerów.