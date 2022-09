Nowe iPhony i Apple Watche zadbają o twoje bezpieczeństwo. Ale czy na pewno tego chcesz?

Prezentacje nowych produktów Apple to dla geeków, oprócz świąt bożego narodzenia, jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku. Co prawda nowe "cudeńka" kalifornijskiego producenta na tle konkurencji zaczynają wyglądać już nieco blado, ale prestiż wiążący się z logiem najwidoczniej przyćmiewa wady. Razem z wprowadzeniem na rynek nowych urządzeń, pochwalono się także ich nowymi funkcjami.

Nowy iPhone i Apple Watch zadbają o twoje bezpieczeństwo?

Jedną z nich jest możliwość wykrycia wypadku. iPhone 14 oraz iWatch serii 8 potrafią za pomocą danych z GPSu, czujnika ciśnienia, akcelerometru dużych przyspieszeń i mikrofonu, ustalić, czy doszło do zderzenia.

Jak twierdzi producent - "Żeby Wykrywanie wypadków działało najprecyzyjniej, jak to możliwe, wykorzystaliśmy publiczne dane o zdarzeniach drogowych." Aby stworzyć odpowiedni algorytm, inżynierowie zgromadzili także odpowiednie informacje z testów zderzeniowych. Symulacje wypadków przeprowadzane były w różnych scenariuszach - zderzenie czołowe, tylne, boczne, jak i dachowanie. Pozwoliło to zgromadzić wszechstronne dane i zaimplementować je w algorytmie.

Jeżeli urządzenie stwierdzi, że rzeczywiście mogło dojść do niebezpiecznej kolizji, wyświetli ono komunikat o wezwaniu służb ratunkowych. Kierowca ma wówczas 10 sekund na odpowiedź i wyłączenie alertu. Jeżeli tego nie zrobi, automatycznie wezwie ono na miejsce ratowników. W przypadku sparowania urządzeń komunikat wyświetli się na watchu.

Nowa funkcja dostępna jest w całej gamie iPhona 14 (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max) oraz Apple watchach serii 8, SE oraz Watchu Ultra.

Dwie strony nowego rozwiązania

Oczywiście, pod względem użyteczności jest to bardzo dobre rozwiązanie. Zwłaszcza że duży odsetek kierowców użytkuje samochody niewyposażone w system eCall. Funkcja może znacznie przyczynić się do zwiększenia szans na przeżycie uczestników poważnych wypadków. Z drugiej strony wzbudza wątpliwości pod względem ogromu danych, jakie zbierają nowe urządzenia oraz licznych możliwości ich wykorzystania.

Może to okazać się bardzo użyteczne dla ubezpieczycieli. W razie konieczności wypłacenia odszkodowania mogą chcieć zmniejszyć ilość wypłacanych środków swoim klientom, powołując się na zgromadzone informacje (przekraczanie prędkości itd).

Co prawda Apple zarzeka się, że informacje są poufne i nigdzie nie wypływają. Może jednak dojść do sytuacji, w której ubezpieczyciele będą chcieli zachęcić swoich klientów do dzielenia się takimi informacjami, np. poprzez oferowanie im zniżek.

Prezentacja nowych modeli na konferencji Far Out odbyła się wczoraj (07.09.2022) o godzinie 19:00 czasu polskiego. Swoje premiery miały urządzenia iPhone 14 i 14 Pro, Watch 8, Watch SE, Watch Ultra i kolejna generacja słuchawek AirPods Pro.