Ostatni moment na tańsze tankowanie. Kierowcy szykują szturm na stacje paliw

W momencie, gdy ceny paliwa osiągały rekordowe wartości, stacje benzynowe próbowały wykorzystać moment na wprowadzenie promocji. Akcja zainicjowana przez PKN Orlen zyskała najwięcej rozgłosu, a śladem polskiego koncernu poszły inne firmy. Limitowana promocja dotyczyła uczestników programu lojalnościowego Vitay, w ramach której kierowcy mogli trzy razy w miesiącu zatankować 50 litrów paliwa ze zniżką 30 groszy na litrze. Karta dużej rodziny upoważniała do rabatu w wysokości 40 groszy.

Podobną akcje ogłosiły największe stacje w Polsce: Circle K, Lotos, BP, Shell. Wszędzie zasady promocji były w zasadzie identyczne. 30-groszowy rabat dotyczył uczestników programu lojalnościowego, a limit to trzy tankowania w miesiącu po 50 litrów.

Niestety, powyższe promocje obowiązują do końca miesiąca. Tylko jedna sieć stacji nie zdecydowała się zakończyć akcji promocyjnej. Na stacjach Moya będzie można kupić tańsze paliwo, ale pod pewnymi warunkami. Zakup gorącego napoju, hot doga, zapiekanki lub płynu do spryskiwaczy pozwoli zwiększyć promocję do 20 gr/l, natomiast dwóch takich produktów – do 30 gr/l. Jednak kupując te produkty, tak naprawdę wydajemy pieniądze zaoszczędzone w promocji. Z rabatu wyłączono tankowanie LPG oraz płatności kartami flotowymi.

Dlatego można się spodziewać, że na większości stacji pojawi się dzisiaj wielu kierowców, którzy będą chcieli zaoszczędzić. W tej chwili najbardziej korzystne będzie tankowanie oleju napędowego, ponieważ w ostatnich dniach ceny zaczęły gwałtownie rosnąć. Analitycy twierdzą, że jest to efekt wzrostem kursu dolara do złotego. Z drugiej strony mogą to być po prostu sezonowe podwyżki cen oleju napędowego, gdy popyt zwiększa się, ponieważ olej jest wykorzystywany do celów opałowych.