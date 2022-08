Już w 2023 roku Alfa Romeo zaprezentuje nowe sportowe auto. Czy będzie elektryczne?

Producenci z całego świata są zgodni co do potrzeby przejścia na bardziej ekologiczne rodzaje napędu. Alfa Romeo, mimo swojej deklaracji dotyczącej przejścia na wyłączną produkcję "elektryków" od 2027 roku, poinformowało właśnie o premierze zupełnie nowego sportowego modelu marki, który może być napędzany silnikiem spalinowym.

Sportowy prototyp już w przyszłym roku

Prezes Jean-Philippe Imparato w rozmowie z Auto Express zdradził, że prototyp samochodu zostanie zaprezentowany już w połowie przyszłego roku. Na razie nie wiadomo, na jaki typ napędu zdecyduje się producent - "Mam dwa scenariusze: samochód elektryczny lub pojazd z silnikiem spalinowym. Mogę powiedzieć, że [samochód] będzie bardzo ekscytujący, bardzo drogi, bardzo selektywny".

Dyrektor generalny dodał, że marka szykuje jeszcze kilka niespodzianek - "Zapewne będziemy mieli kilka zaskakujących, ciekawych propozycji, które nie zawsze będą pełnym EV przez najbliższe dwa lata".

Sportowy samochód ma charakterem nawiązywać do najbardziej legendarnych modeli marki. Można więc się spodziewać lekkiego, dwumiejscowego "bolidu" z muskularną i jednocześnie lekką stylistyką.

Producent z rozbrajającą szczerością zarysowuje charakter nowego pojazdu. "Alfa Romeo to "sportowość" [...]. Po "sportowym" dodajesz "włoski" i "czerwony" i otrzymujesz dokładne pozycjonowanie Alfy Romeo. To proste i łatwe do wykonania" - opisuje dla Auto Express prezes Imparato.

Co do wyboru jednostki napędowej można na razie spekulować. Prawdopodobnie będzie to znana z Giulii Quadrifoglio podwójnie turbodoładowana jednostka V6 o pojemności 2,9 l. 510 KM i 600 Nm momentu obrotowego w połączeniu z lekkim nadwoziem może stać się mieszanką wybuchową, która na rynku wywoła niemałe zamieszanie.

Więcej szczegółów w listopadzie

Na razie dyrektor nie zdradza konkretnych szczegółów dotyczących projektu. Zgodnie z zapowiedziami, samochodu nie będzie można pomylić z niczym innym. Niestety, na dalsze informacje przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

„W każdej z naszych propozycji zawsze znajdziesz symbol naszego DNA i naszego dziedzictwa, a dostrzeżenie go będzie łatwe i szybkie [...]. Więcej usłyszycie w listopadzie".

Możliwe, że nowa sportowa Alfa Romeo będzie pięknym zwieńczeniem "spalinowej" historii marki, tuż przed jej ostatecznym przejściem na elektryczność.