Corolla sedan dostępna od ręki. Dilerzy otrzymali dodatkowe egzemplarze

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Corolla to najpopularniejszy model w Polsce i najpopularniejszy model w ofercie Toyoty. Właśnie poinformowano, że polscy dilerzy otrzymali dodatkową partię sedanów i klienci mogą otrzymać auto praktycznie od ręki.

Zobacz wideo Recenzujemy Toyotę Corollę w wersji kombi

Zazwyczaj na nowy samochód czeka się długie miesiące. Toyota jednak próbowała coś z tym zrobić i udało im się. Do zaoferowania ma dodatkową dużą liczbę dobrze wyposażonych Corolli Sedan z benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 125 KM. To samochody z bardzo krótkim czasem oczekiwania na realizację zamówienia. Do wyboru są trzy wersje wyposażenia: Comfort, Comfort +Tech oraz Comfort+Tech+Style. Corolla Sedan oferowana jest także z finansowaniem w ramach leasingu KINTO ONE.

Auto w wersji Comfort ma 16-calowe felgi aluminiowe, dwustrefową klimatyzację automatyczną, kamerę cofania, kierownicę oraz gałkę zmiany biegów obszytą skórą, a także pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego z układem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), światła do jazdy dziennej oraz światła przeciwmgielne w technologii LED, podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń, przewodową łączność ze smartfonem przy pomocy interfejsów Apple CarPlay oraz Android Auto, a także usługi łączności Toyota Connected Car.

Poważne zderzenie dwóch samochodów. Kierowca próbował ominąć kurę

Corolla Sedna w wersji Comfort+Tech ma inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, przednie i tylne czujniki parkowania, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, cyfrowy prędkościomierz, podgrzewane fotele przednie, a fotel kierowcy ma elektryczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Przed kierowcą jest też 7-calowy wyświetlacz na tablicy wskaźników, standardem jest system Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym, nawigacja w chmurze z 4-letnim darmowym pakietem danych, a także asystent głosowy. W tej wersji interfejs Apple CarPlay jest obsługiwany bezprzewodowo, a Android Auto przewodowo.

Trzecią dostępną wersją Corolli Sedan jest Comfort+Tech+Style, która wyróżnia się dodatkowo 17-calowymi felgami aluminiowymi, przednimi i tylnymi światłami w technologii LED, spryskiwaczami reflektorów, a także przyciemnianymi tylnymi szybami.