Stuki, pukanie, wibracje. Nie bagatelizuj tych sygnałów. Co świadczy o awarii?

Piękny dzień, nic nie wskazuje na to, że coś złego może nas spotkać. Wsiadamy do auta i po ruszeniu zaczynamy słyszeć dziwne odgłosy. Pukanie, stuki, odczuwamy wibracje. Każdy z tych sygnałów może powiedzieć nam o potencjalnej usterce.

Stuki, pukanie

To chyba najbardziej powszechne "niepokojące" odgłosy, z którymi można się spotkać. Stuki najczęściej świadczą o zużyciu się elementów metalowo-gumowych zawieszenia, takich jak tuleje i sworznie wahaczy czy końcówki łączników stabilizatorów i drążków kierowniczych. Przez uszkodzenie elastycznych elementów dochodzi do kontaktu tych metalowych, skutkując charakterystycznym stukaniem. W przypadku pukania najczęściej chodzi o niesprawność poduszek (łożysk) amortyzatorów jak również samych amortyzatorów.

Ustalenie usterki konkretnego elementu jest dość trudne w pierwszej chwili. Warto jednak odnotować, w jakim konkretnie momencie dochodzi do powstania odgłosu. Jeżeli usłyszymy stuki podczas powolnej jazdy, a także przy pokonywaniu niewielkich nierówności - dają o sobie znać końcówki stabilizatorów. W przypadku drążków kierowniczych stuki pojawią się podczas manewrowania i przy gwałtownych ruchach kierownicą. Uszkodzenie amortyzatorów oraz ich poduszek słyszalne i odczuwalne jest podczas pokonywania głębszych nierówności.

Niestety, różnego rodzaju stuki mogą wynikać ze zużycia praktycznie każdego elementu metalowo-gumowego. Warto w wolnej chwili podnieść samochód i sprawdzić stan wszelkich łączeń. Przy diagnozowaniu usterki nieoceniona będzie pomoc drugiej osoby, która w tym czasie ruszać będzie kołem w różnych płaszczyznach, umożliwiając nam tym samym sprawne zlokalizowanie problemu.

luz na kierownicy

Obok niepokojących stuków możemy też odczuć luz na kierownicy. Mimo jej skrętu koła nadal pozostają w miejscu. Wydaje się, że układ kierowniczy jest "wyrobiony". Największy dopuszczalny luz na kierownicy t.j. niepowodujący skrętu kół, to ok. 10 stopni (przedstawiając obrazowo szerokość ok. trzech palców).

Opróćz wymienionych wcześniej elementów zawieszenia, które także mogą powodować luz, najczęściej winna jest uszkodzona maglownica (która również może być przyczyną drobnych stuknięć). Jej zębatki ulegają po czasie zużyciu, doprowadzając do pewnego rodzaju bezwładności układu.

Charakterystyczne "bicie" i wibracje

Gdy podczas hamowania poczujemy dziwne falowanie pedału, przyczyną tego może być krzywa tarcza hamulcowa. Do takiego defektu najczęściej dochodzi w momencie nagłego schłodzenia rozgrzanego elementu, np. podczas przejechania przez głębszą kałużę. Tutaj niezbędna będzie wymiana danego elementu. Doradzane przez niektórych dziennikarzy toczenie tarcz jest w większości przypadków sposobem nieopłacalnym i czasochłonnym. Sprawdzi się natomiast w przypadku tarcz niezużytych i drogich w zakupie, a także w przypadku pojazdów ciężarowych.

Niekiedy winna jest nie tylko tarcza hamulcowa, ale krzywa piasta. Nawet idealne tarcze na uszkodzonej piaście powodować będą bicie i uniemożliwiać bezproblemową jazdę.

Za wibracje z kolei odpowiadają najczęściej niewyważone lub uszkodzone felgi. Niekiedy kryją się za nimi problemy z oponami, które były w nieprawidłowy sposób przechowywane lub uległy uszkodzeniu.

Uszkodzona podpora wału napędowego również może powodować tego typu skutek. Jest to jednak usterka, którą bardzo łatwo zdiagnozować, ponieważ wibracje są zdecydowanie wyraźniejsze i mają niższy interwał. Dodatkowo słyszalne są również charakterystyczne "gumowe" puknięcia, dochodzące spod podłogi.

Czasami winne są przeguby półosi napędowych. Wibracje pojawiają się jednak przy wyższych prędkościach, często pozostając niezauważonymi.

Nie wolno lekceważyć niepokojących odgłosów

W skrajnych przypadkach zużyte elementy mogą się oddzielić lub odpiąć od reszty zawieszenia, doprowadzając do kolizji i wypadków. To samo tyczy się elementów układu hamulcowego.

W każdym wypadku nie należy bagatelizować oznak zużycia zawieszenia lub innego rodzaju części. Przesadna oszczędność, a czasem wręcz skąpstwo, przy serwisowaniu i obsłudze może doprowadzić do tragedii.