Toyota zachwala Aygo X. Możliwości personalizacji i dobrania akcesoriów

Japoński producent twierdzi, że klientom oddał możliwość szerokiej personalizacji ich Aygo X. Nie tylko pakiety, ale także akcesoria mają w tym pomóc.

Cennik Toyoty Aygo X oferuje trzy proste sposoby uatrakcyjnienia nadwozia. Pakiet Chrome dostępny dla wersji Active i Comfort zawiera chromowane listwy boczne, listwę tylną i na przedni zderzak, które komponują się z lakierami Pure White, Shimmering Silver i Eclipse Black. Dla tych samych wersji i kolorów nadwozia można dobrać także pakiet Red, na który składają się czerwone listwy boczne, tylna i na przedni zderzak oraz czerwone nakładki na lusterka. Alternatywą dla obu pakietów są winylowe naklejki na karoserię w kolorze Chili Red. Zestaw tylnych i bocznych naklejek dekoracyjnych oraz naklejki na dach i maskę pozwalają uzyskać efekt kojarzący się z autami rajdowymi czy wyścigowymi.

Do dyspozycji są również cztery wzory felg – ozdobne felgi stalowe o średnicy 17 cali dla wersji Active i Comfort, ośmioramienne koła aluminiowe 17-calowe dla wersji Style, 18-calowe obręcze aluminiowe w kontrastujących odcieniach dla wersji Executive oraz specjalne 18-calowe felgi aluminiowe w kolorze matowej czerni z pomarańczową wstawką dla Aygo X Limited.

Elementem wyróżniającym Aygo X jest elektrycznie otwierany miękki dach. Dach jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe w wersjach Executive oraz Aygo X Limited.

Ozdobne elementy można dodać także we wnętrzu. Materiałowe dywaniki z czerwonymi obszyciami, czerwone nakładki na konsoli centralnej oraz obwódki nawiewów podkreślają nowoczesny charakter Aygo X. W wersjach Style, Executive i Aygo X Limited elementy te są dostosowane do koloru nadwozia. Atrakcyjność wnętrza w trzech wyższych wersjach wyposażenia podkreślają także specjalne wzory tapicerek. W odmianie Style auto otrzymuje materiałową tapicerkę z ozdobnymi wzorami i wstawkami w kolorze nadwozia, wersja Executive tapicerkę materiałową z elementami skóry ekologicznej ze wzorami ozdobnymi w kolorze nadwozia, zaś specjalna wersja Aygo X Limited tapicerkę materiałową z elementami skóry naturalnej i przeszyciami w kolorze Mandarina Orange, pasującymi do zdobień wnętrza, karoserii i kół.

Aygo X to najmniejszy z sześciu SUV-ów i crossoverów Toyoty zaprojektowanych w architekturze TNGA. Aygo X jest dostępne w salonach Toyoty od 65.900 zł.