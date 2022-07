Czy da się usmażyć jajko na masce auta? Nie takiego finału się spodziewaliśmy

To była klasyczna operacja fiasko. Chcieliśmy w obrazowy sposób pokazać, jak bardzo nagrzewają się samochody podczas upałów, jakie w to lato przechodzą przez Polskę. Zostawiliśmy więc auto na zewnętrznym parkingu na słońcu, a na jego masce mieliśmy zrobić jajecznicę. Straciliśmy jednak jajko, godność, a projekt Kuchni Moto.pl został zawieszony. Zobaczcie sami:

Zobacz wideo Redakcja Moto.pl próbuje usmażyć jajko na masce samochodu

Robienie jajecznicy poszło znacznie lepiej naszym kolegom z Łodzi, którzy też chcieli zwrócić uwagę na potworne upały w polskich miastach. Im się udało:

Usmażyliśmy jajecznicę w centrum w Łodzi. Temperatura dobiła do 46 stopni!

Drugi eksperyment poszedł nam lepiej. Samochód nagrzewa się błyskawicznie

Choć nasza próba zakończyła się spektakularną porażką, to postanowiliśmy ją wykorzystać i przypomnieć, jak niebezpieczne są upały. W samochodzie pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci, osób starszych czy zwierząt. Nawet na chwilę, w której np. wyskoczymy na szybkie zakupy.

Wnętrze samochodu nagrzewa się w moment i nie potrzebuje do tego wcale tropikalnych upałów. Przy okazji smażenia jajka zrobiliśmy też drugi amatorski eksperyment. Kiedy go rozpoczęliśmy w Warszawie było 30 stopni. Przed ruszeniem spod domu zawiesiłem czujnik termometru na fotelu i ustawiłem klimatyzację na 20,5 stopnia. Zaparkowałem pod redakcją, a urządzenie pokazało 20,6 stopnia. To wskazanie "out" na zdjęciu, które wskazuje, ile stopni rejestruje czujnik przy siedzeniu.

Nagrzewanie się samochodu w słońcu fot. Filip Trusz

Nagrzewanie się samochodu w słońcu fot. Filip Trusz

Minęła lekko ponad godzina, a termometr wskazywał 45 stopni, a w aucie panował absolutny zaduch. Wszedłem tylko na chwilę, żeby zrobić zdjęcie, a poczułem się na saunie. Dla małego dziecka albo osoby starszej to już skrajnie nieprzyjazne warunki. Zwłaszcza, że w zamkniętym samochodzie nie ma praktycznie żadnego przewiewu powietrza.

Warto też zauważyć, że mamy tu do czynienia z nowym samochodem z przyciemnianymi szybami z filtrem UV. W dodatku nasza testowa fiesta miała czerwony kolor. Starsze, ciemne auto nagrzeje się jeszcze szybciej i mocniej.

Nagrzewanie się samochodu w słońcu fot. FT

Jak szybko nagrzewa się auto? Niektóre badania mówią o jeszcze wyższych temperaturach

Z pomiarów wykonywanych podczas różnych eksperymentów wynika, że w słoneczny ciepły dzień w ciągu 30 minut wnętrze auta może nagrzać się do temperatury nawet 55 st. C, a po godzinie może zbliżyć się nawet do 65-70 st. C. Czy to dużo? Tak, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy do czynienia ze stosunkowo małym pomieszczeniem, bez żadnej wentylacji, a dziecko jest znacznie bardziej wrażliwe na wysokie temperatury i szybciej się odwadnia.