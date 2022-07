Testujemy Travel Assist w VW ID.5. "Raz się skorzysta, to potem trudno przestać"

Travel Assist to jeden z tych systemów, którym Volkswagen chwali się najczęściej podczas prezentacji kolejnych samochodów. Co ważne, trafia na pokład nie tylko największych i najdroższych modeli. Wręcz przeciwnie. Producent oferuje go w coraz większej liczbie modeli. Także tych z segmentu B.

Do redakcji przyjechał niedawno Volkswagen ID.5 i stwierdziliśmy, że test nowego elektrycznego SUV-a coupe to znakomita okazja, żeby przyjrzeć się bliżej właśnie Travel Assist. Jak działa i co tak naprawdę daje? To sprawdziliśmy dla was w poniższym wideo. Krótkim i konkretnym.

Zobacz wideo Jak działa Travel Assist? Sprawdzamy:

Dla tych, którzy wolą czytać. Travel Assist w telegraficznym skrócie

Travel Assist zapewnia półautomatyczną jazdę. Łączy w sobie kilka innych systemów. ACC, czyli działający od 0 km/h do prędkości maksymalnej system regulujący prędkość jazdy i odległość od auta poprzedzającego, a także Lane Assist wspomagający kierowcę w utrzymaniu pojazdu na pasie ruchu współdziałają teraz ze sobą.

Utrzymuje prędkość, pas ruchu i odległość od pojazdu poruszającego się z przodu. Ale nie tylko z włączonym Travel Assist samochód:

samodzielnie rusza i się zatrzymuje.

dostosowuje prędkość, jeśli zbliżamy się do jakiegoś manewru. Np. skrzyżowania, ronda albo zakrętu.

zwolni lub przyspieszy po rozpoznaniu nowego ograniczenia

przy wysokich prędkościach auto potrafi samodzielnie zmienić pas ruchu, kiedy włączymy kierunkowskaz.

Materiał powstał we współpracy z marką Volkswagen.