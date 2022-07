Droga S5 połączy Bydgoszcz z autostradą A1. Znamy termin otwarcia

Na budowanym odcinku trwają jeszcze prace wykończeniowe. Z tego powodu obowiązują zaostrzone ograniczenia prędkości, ale taka sytuacja potrwa jeszcze kilka tygodni. Wykonawca zapowiada, że całość głównej trasy zostanie udostępniona dla kierowców jeszcze w sierpniu.

Ostatnie odcinki drogi S5 w budowie

Do wykończenia pozostały zaledwie dwa odcinki trasy S5. Pierwszy połączy węzeł Bydgoszcz Północ, który jest zakończeniem obwodnicy miasta z węzłem Świecie Południe. Trasa poprowadzi do obwodnicy Świecia i połączy się z autostradą A1 na węźle Nowe Marzy.

Odcinek do węzła Świecie Południe ma już oddany do dyspozycji 4-kilometrowy odcinek w pełnym przekroju, czyli z tzw. dwoma pasami ruchu. Na tym samym węźle Bydgoszcz Południe udostępniono już wszystkie relacje. Są tam jeszcze prowadzone prace wykończeniowe, więc obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Wykonawca odcinka – konsorcjum Kobylarnia i Mirbud zapowiada, że odcinek od Bydgoszczy do węzła Świecie Południe będzie otwarte w sierpniu tego roku.

Droga S5 Świecie – Nowe Marzy

Drugi wykańczany odcinek ma już gotowe obie jezdnie. Kierowcy mogą się tam poruszać już od początku lipca, ale obowiązuje zwężenie i ograniczenie prędkości do 80 km/h. Wykonawcą odcinka o długości 23 kilometrów jest firma Budimex.

Docelowa długość odcinka drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim wyniesie ponad 170 kilometrów. Odcinek o długości 128 km liczy od granicy z województwem wielkopolskim do autostrady A1. W planach jest jeszcze ok. 45-kilometrowy odcinek łączący autostradę z Grudziądzem.

Po otarciu wszystkich budowanych odcinków, kierowcy będą mogli skorzystać z ekspresowego połączenia na trasie Wrocław-Poznań-Bydgoszcz-Nowe Marzy. Łączny koszt budowy 128 kilometrów drogi ekspresowej kosztował ok. 3,4 mld złotych.