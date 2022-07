Chińska "Bestia" pojawiła się na drogach. Projekt jest owiany ścisłą tajemnicą

Po raz pierwszy na publicznych drogach w Chinach pojawiła się zupełnie nowa limuzyna opracowana przez firmę Hongqi na potrzeby komunistycznego rządu. Samochód skrywający się pod kryptonimem N701 służy do transportu najważniejszych osób w Państwie. To chiński odpowiednik Cadillaca One, czyli amerykańskiej "Bestii".

4 fot. screen z YouTube (CTi) Otwórz galerię Na Gazeta.pl