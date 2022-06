Strażacy ochotnicy przejechali ponad 70 000 km, pomagając uchodźcom

Firma Volkswagen Financial Services przekazała łącznie na rzecz OSP 20 samochodów. Pojazdy trafiły do wybranych jednostek czynnie zaangażowanych w pomoc uchodźcom, położonych głównie w województwach przygranicznych. Samochody od marca są wykorzystywane do transportu osób oraz przewożenia żywności i darów dla potrzebujących. Auta zostały przekazane bezpłatnie na okres 6 miesięcy.

Pojazdy marki Volkswagen zostały dokładnie sprawdzone technicznie. Każdy został wyposażony w pakiet serwisowy i ubezpieczenie oraz kartę paliwową, żeby strażacy mogli skupić się na swoich zadaniach i tym, co najważniejsze – niesieniu pomocy potrzebującym uchodźcom. Jest to kolejna odsłona trwającej od 2020 roku współpracy między VW FS a Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Pomagamy tak, jak umiemy najlepiej, dostarczając mobilność. Jako Volkswagen Financial Services czynimy to po prostu z potrzeby serca. Widzimy, że dzięki naszemu wsparciu strażacy ochotnicy mogą na większą skalę nieść tak potrzebną pomoc uchodźcom z Ukrainy

- podkreśla Mikołaj Woźniak, prezes Volkswagen Financial Services.

Pomoc liczona kilometrami

Dwadzieścia samochodów przekazanych na rzecz jednostek OSP pokonało od marca do końca maja łącznie 71 147 km. Liderem w tym szczytnym rankingu okazała się OSP Rymanów, której druhowie mieli na liczniku ponad 8 000 km pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Niewiele mniej, bo ponad 5 000 km, przejechali strażacy z GPR OSP Myślenice (woj. małopolskie) oraz z OSP Bełżec (woj. lubelskie).

Jesteśmy dumni, że przekazane przez nas samochody każdego dnia pomagają strażakom ochotnikom w codziennej służbie. Jednego dnia dostarczają dary do miejsc, w których przebywają uchodźcy, a innego przewożą książki w języku ukraińskim do lokalnej biblioteki, aby dzieciaki nie narzekały na nudę. Oczywiście nie liczy się sam pokonany dystans, lecz faktycznie udzielona pomoc, dlatego wszystkim jednostkom OSP należą się zasłużone brawa.

- mówi Dariusz Brodnicki, Dyrektor Marketingu i Brand Managementu w Volkswagen Financial Services.

Volkswagenami na Księżyc

Wspólne działania Związku OSP i Volkswagen Financial Services na rzecz lokalnych społeczności trwają od 2020 roku. Celem pierwszej edycji była walka ze skutkami pandemii Covid-19. Samochody VW FS wykorzystywano też w akcjach ratunkowych, zabezpieczaniu terenów objętych zagrożeniem powodziowym czy monitorowaniu lasów w czasie upałów. Od początku działań, czyli od 2020 roku, auta pokonały łącznie 388 000 km. To mniej więcej tyle, ile wynosi dystans na Księżyc. Jeśli zaś sięgnąć po bardziej przyziemne porównanie, auta OSP z logo VW FS okrążyły Ziemię – i to aż 9 razy.

– Ratownictwo to nie tylko zawód. To nieustanna gotowość do pomagania. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie dobrych ludzi oraz instytucji, które przekazują dary, wspierają nas finansowo i pomagają w transporcie. Dziękujemy firmie Volkswagen Financial Services i Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki którym otrzymaliśmy samochód Volkswagen T6. Można mieć dużo chęci i rąk do pracy, jednak ważne jest także posiadanie odpowiednich środków i sprzętu, aby móc efektywnie działać – podkreśla dh Krzysztof Druzgała, prezes GPR OSP Myślenice.